Directorul din Garda Forestieră care a amenințat un jurnalist și a fost reclamat de ministra Mediului la DNA, încătușat de patru polițiști în biroul său

Mirel Idorași, directorul din Garda Forestieră București care a amenințat un jurnalist ieșean și a fost reclamat la DNA de ministra mediului, a fost scos astăzi în cătușe din sediul instituției după ce șeful lui direct, Laurențiu Heraru, a sunat la 112 pentru că Idorași ar fi sustras cheile de la mai multe birouri, potrivit Rise Project.

Contactat telefonic, Inspectorul General al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a confirmat intervenția Poliției Române.

“Domnul Idorași nu înțelege să respecte regulile instituției. A sustras azi dimineață cheile de la biroul inspectorului șef și cheile de la dulapul cu ciocanele silvice. În acel moment inspectorul șef Heraru a chemat poliția”, a declarat acesta citat de Rise Project, care a publicat și imagini cu momentele în care Idorași pare că se opune reținerii și este nevoie de patru polițiști ca să îi pună cătușele.

Pe filmare se aude cum un polițist l-a avertizat anterior că „dacă nu mergeți frumos cu mine mă obligați să folosesc forța”. „Haideți să vă văd. Arestați-mă”, le-a replicat Idorași.

Gârbacea a susținut că Ministerul Mediului a trimis Comisia de Disciplină la GF București pentru a verifica activitatea instituției. Atât Idorași, cât și alți angajați ai GF București s-au acuzat reciproc și au depus plângeri și sesizări cu privire la posibile acte ilegale. Gârbacea a spus că sunt verificate toate plângerile primite: “Nu e nimeni părtinitor, comisia verifică tot”.

Sămbătă, Diana Buzoianu, ministra mediului, a anunțat că a sesizat DNA și a luat mai multe măsuri contra lui Idoraș, spunând că „comportamentele agresive sau abuzive trebuie sancționate imediat.”

Ce a spus Buzoianu:

„În cadrul Gărzii Forestiere București, am văzut cu toții de câteva săptămâni certuri cu amenințări, comportamente toxice, funcționari care nu mai înțeleg rostul instituției în care se regăsesc. Pe scurt: o situație aberantă la nivelul structurii locale.

În urma sesizărilor primite, Garda Forestieră Națională a luat următoarele măsuri:

• a fost sesizat DNA cu privire la suspiciuni de abuz în serviciu în ceea ce îl privește pe domnul Mirel Idoraşi;

• domnului Mirel Idorași i-au fost retrase atribuțiile de inspector-șef al Gărzii Forestiere București, atribuții pe care le exercita temporar;

• a fost sesizată comisia de disciplină constituită la nivelul Gărzii Forestiere București, domnul Mirel Idorași continuând la acest moment să ocupe, în urma unui concurs, rolul de director;

• domnului Mirel Idorași i-a fost restricționat temporar accesul la platforma informatică SUMAL 2.0 și la alte baze de date utilizate în activitatea instituției;”

Mirel Idoraș i-a amenințat pe jurnaliștii Reporter de Iași

Verificările și declarațiile ministeri au venit după ce reporterii publicației Reporter de Iași au publicat săptămâna trecută mai multe articole în care directorul Idorași apare filmat în timp ce are discuții contradictorii cu colegi din GF București, dar și înregistrări audio în care angajații se acuză reciproc pentru desfășurarea unor controale în trecut.

Ulterior, Gabriel Agachi, editorul coordonator al platformei, a publicat o postare pe Facebook în care a denunțat faptul că, după publicarea articolelor de presă, a fost amenințat de Mirel Idorași.