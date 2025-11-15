Directorul general al Nvidia spune că mama sa l-a învățat engleză, deși nu vorbea limba: „Asta vă spune totul”

Jensen Huang, directorul general și unul dintre fondatorii celei mai valoroase companii din lume, spune că succesul pornește de acasă și faptul că a învățat engleza de la mama sa este una dintre lecțiile pe care le-a adus cu el în carieră și în afaceri, relatează Business Insider.

Într-o prelegere susținută săptămâna aceasta la Cambridge Union, societatea de dezbateri a prestigioasei universități din Marea Britanie, CEO-ul Nvidia a povestit cum îl încuraja mama sa în copilărie. Acea mentalitate a rămas cu el și spune că își amintește mereu să aplice aceeași abordare în compania sa.

„Mama m-a învățat engleza, iar ea nu vorbește engleză”, a povestit Huang. „Și asta vă spune totul”, le-a spus el studențior de la Universitatea Cambridge.

Huang s-a născut în Taiwan, iar familia sa s-a mutat în Thailanda înainte ca el și fratele său mai mare să fie trimiși în SUA, pentru o educație mai bună. Jensen Huang avea 9 ani când a fost trimis departe de familie pentru studii.

El a povestit că mama sa a început să-i învețe engleza pentru a-i pregăti pentru mutarea în SUA și că folosea „o foaie de hârtie și un dicționar” pentru a-l învăța pe el și fratele său, chiar dacă ea nu putea nici măcar citi în limba engleză.

„În multe privințe, asta definește Nvidia, mă definește și pe mine”, a spus el. „Abordez aproape totul din perspectiva: ‘Cât de greu poate fi?’”, a subliniat acesta.

Huang a ajuns în fruntea unei companii evaluate la 5.000 de miliarde de dolari

Huang a cofondat compania de cipuri în 1993 și a listat-o pe bursă în 1999. Pe fondul entuziasmului uriaș al Wall Street față de tehnologia inteligenței artificiale (AI), Nvidia a devenit la sfârșitul lui octombrie prima companie din istorie care a depășit pragul de capitalizare pe bursă de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari.

Huang, un CEO neconvențional printre cei care conduc mari companii, este cunoscut pentru promovarea unei comunicări deschise și oneste și pentru stilul său implicat de management. În comentarii făcute mai devreme anul acesta el a spus că, în pofida creșterii exponențiale a Nvidia, el revizuiește până în ziua de azi salariile angajaților pentru a se asigura că toți sunt recompensați corespunzător.

El însuși a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume după ce prețul acțiunilor Nvidia a crescut fără oprire, averea lui Huang fiind estimată de Bloomberg la peste 160 de miliarde de dolari.

Huang le-a mai spus studenților de la Cambridge că lucrurile se pot dovedi „foarte grele” în viață și a enumerat exemple precum să fii CEO pentru prima dată, să strângi fonduri pentru Nvidia, sau să scrii un plan de afaceri – lucruri despre care a afirmat că nu le-a mai făcut niciodată până să fondeze compania.

„Să rămâi în joc este, de fapt, cea mai mare parte a reușitei”, a spus el. „Am putut să fac ceea ce fac astăzi pentru că nu m-am plictisit și nu am fost concediat. Cred că asta a fost magia, totul. Este 100% din asta”, a subliniat el.