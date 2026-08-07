Directorul tehnic al Nuclearelectrica spune că operațiunile de pe Dunăre au prelungit cu două-trei zile funcționarea centralei de la Cernavodă. Ce urmează dacă debitul apei continuă să scadă

Directorul tehnic al Nuclearelectrica, Emil Macovei, a declarat vineri, într-o intervenție la Digi24, că măsurile luate de autorități pe Dunăre au oferit centralei de la Cernavodă încă două-trei zile de funcționare, însă, dacă nivelul fluviului va continua să scadă, va fi necesară oprirea și Reactorului 2.

„Având în vedere măsurile luate de autorități înainte de scufundarea barjelor și faptul că, în urma acestor activități, și anume derocarea de la Bala și dragarea canalului, am obținut un surplus de nivel, așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile. Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm că am mai putea câștiga undeva în jur de două-trei zile în urma operațiunilor”, a spus directorul tehnic al Nuclearelectrica.

El a avertizat că, dacă prognozele privind scăderea debitului Dunării se confirmă, centrala va trebui cel mai probabil să oprească și Reactorul 2.

„După aceste trei zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă”, a afirmat Macovei.

Reactorul 1 al centralei este deja oprit, iar în condiții normale cele două unități de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

„O eventuală oprire a reactorului 2 ar însemna pierderea unei capacități care asigură aproximativ 10% din producția națională de energie. În situația asta, presiunea pe sistem va crește”, a adăugat directorul tehnic.

Când ar putea fi repornit Reactorul 1

Macovei a precizat că evoluția situației depinde de prognozele hidrologice, care indică în continuare debite în scădere.

„Trebuie să ne uităm pe prognoze și, așa cum arată prognozele la momentul acesta, cel puțin în următoarele 10 zile, debitul și nivelul pe Dunăre sunt în scădere. Prognoza pe termen lung arată o perioadă și mai îndelungată, spre luna septembrie, dar urmărim prognozele, nu doar de la noi din țară. Se pare că există totuși o ușoară creștere undeva în zona Ungariei, care în câteva zile va ajunge, sperăm, și la noi”, a explicat acesta.

În privința repornirii Reactorului 1, oficialul a spus că procedura durează între una și două zile după ce condițiile de funcționare revin la normal.

„Nu se opresc și pornesc dintr-un comutator, dar, în conformitate cu procedurile noastre interne, repornirea primei unități, când condițiile vor reveni la normal, poate dura undeva în 24-48 de ore”, a declarat Macovei.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, debitele Dunării sunt în prezent staționare și ar urma să intre pe un trend de creștere începând cu 13 august. Reactorul 1 este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării, iar existau temeri că și Reactorul 2 ar putea fi scos din funcțiune.

Debitul Dunării la intrarea în țară a bifat însă vineri un nou minim istoric, de 1.400 mc/s.