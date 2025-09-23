Directorul unei companii de baterii electrice a primit o pedeapsă cu închisoarea record după un incendiu devastator izbucnit în Coreea de Sud

Pompieri sosiți la fabrica Aricell după izbucnirea unui incendiu devastator în iunie 2024, FOTO: Anthony Wallace / AFP / Profimedia Images

Directorul unei companii sud-coreene producătoare de baterii litiu, găsit vinovat de neglijență criminală ce a dus la moartea a 23 de muncitori într-un incendiu ce a avut loc anul trecut, a fost condamnat marți la 15 ani de închisoare, în cea mai dură sentință pronunțată vreodată în legătură cu un accident de muncă în țara asiatică, relatează Reuters.

Park Soon-kwan, directorul general al producătorului de baterii Aricell, fusese inculpat în baza legii naționale privind siguranța industrială, care prevede pedepse cu închisoarea de peste un an pentru directorii găsiți vinovați în cazul unor accidente mortale.

Fiul lui Park, care ocupă și el o funcție de conducere în companie, a fost de asemenea condamnat la 15 ani de închisoare, a declarat prin telefon un judecător responsabil cu relațiile publice al Tribunalului Districtual Suwon.

Park, directorul general, a eșuat în a se asigura că măsurile de siguranță erau implementate și că incendiul „nu a fost un accident imprevizibil”, a motivat instanța.

Avocații familiei Park nu au putut fi contactați imediat pentru un punct de vedere. Presa sud-coreeană a relatat că cea mai grea condamnare aplicată anterior în baza acestei legi a fost de doi ani de închisoare.

Acuzațiile aduse de procurori directorului Aricell

Anchetatorii au spus că firma a funcționat fără un protocol de siguranță corespunzător și fără instruirea angajaților, mulți dintre aceștia fiind angajați temporar, și că ea nu a remediat semnalele privind defecte periculoase de calitate în produse, în graba de a respecta termenele de livrare.

Park și-a cerut iertare în trecut, dar a negat acuzațiile privind lipsa măsurilor de siguranță la fabrica situată în orașul Hwaseong, la sud de Seul.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat că nu se face suficient pentru a-i proteja pe muncitori de accidente mortale sau de răniri la locul de muncă, în pofida introducerii în 2022 a legii menite să tragă angajatorii la răspundere penală.

Anul trecut, 589 de persoane au murit în accidente de muncă în Coreea de Sud, potrivit datelor guvernamentale.