Directorul unui prestigios muzeu a fost constrâns să demisioneze după ce a refuzat să îi dea lui Donald Trump sabia unui alt președinte american

Donald Trump și vicepreședintele său, JD Vance, au tăiat cu sabia tortul făcut pentru banchetul organizat în seara zilei de 20 ianuarie 2025, când liderul de la Casa Albă a fost învestit pentru al doilea său mandat prezidențial, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia Images

Directorul Bibliotecii Prezidențiale Dwight D. Eisenhower, o bibliotecă și un muzeu din Statele Unite, a demisionat în urma unui conflict cu administrația Trump legat de predarea unei săbii din colecția instituției pe care președintele american voia să i-o dăruiască regelui Charles al Marii Britanii, relatează BBC și CBS News.

Todd Arrington, conducătorul bibliotecii din statul american Kansas, și-a dat demisia luni, după ce a refuzat să retragă o sabie originală din colecția bibliotecii pentru a fi oferită regelui în timpul vizitei președintelui Donald Trump în Regatul Unit luna trecută. Liderul de la Casa Albă și premierul britanic Sir Keir Starmer au anunțat atunci „o nouă eră a relației speciale” dintre țările lor.

Palatul Buckingham, care a organizat un banchet pentru Trump, a precizat că acesta i-a făcut cadou regelui Charles o replică a sabiei fostului președinte Dwight D. Eisenhower.

Într-un interviu acordat joi pentru CBS News, Arrington a declarat că i s-a transmis: „Demisionează sau vei fi concediat!”.

„Se pare că au considerat că nu mai pot avea încredere în mine în privința informațiilor confidențiale”, a spus Arrington pentru postul TV, adăugând că aceste informații confidențiale se refereau la disputa privind sabia și la o chestiune fără legătură.

De ce a refuzat Arrington să pună la dispoziția administrației Trump sabia

Oficiali ai Departamentului de Stat al SUA au dorit să ofere o sabie a lui Eisenhower pentru a sublinia importanța relației dintre SUA și Regatul Unit după Al Doilea Război Mondial, însă Arrington a refuzat, afirmând că nu se putea preda un artefact care fusese acceptat ca donație.

Potrivit relatărilor din presa americană, Arrington s-a oferit să găsească un alt cadou, inclusiv o replică, dar oficialii Departamentului de Stat au continuat să solicite sabia originală.

În cele din urmă, președintele și Prima Doamnă Melania Trump i-au oferit regelui britanic, la Castelul Windsor, o replică a uneia dintre săbiile lui Eisenhower. De asemenea, i-au oferit reginei o broșă florală de epocă a Tiffany & Co, din aur de 18 carate, cu diamante și rubine.

CBS News notează că situația privind sabia a dus la nemulțumirea unor oficiali ai administrației Trump față de Arrington.

Directorul muzeului a negat că ar fi făcut remarci negative la adresa lui Trump sau a administrației sale.

„Este 100% fals”, a spus el pentru CBS News. „Nu am spus niciun cuvânt rău despre nimeni. Am discutat cu colegii despre găsirea unei săbii sau a unui artefact, ceva ce am fi putut oferi, pentru ca președintele să îl dăruiască regelui, și niciodată nu am vorbit disprețuitor despre cineva”, a adăugat el.

Eisenhower are o simbolistică specială pentru relațiile dintre SUA și Marea Britanie

Biblioteca Eisenhower deține mai multe săbii ale președintelui în colecția sa, inclusiv o sabie de onoare și o sabie de cavalerie, expuse în prezent într-o expoziție. Eisenhower, care a fost al 34-lea președinte al Statelor Unite între 1953 și 1961, a fost comandantul suprem al forțelor aliate în Europa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Arrington lucra ca director al bibliotecii Eisenhower din august 2024. Aceasta este una dintre cele 16 biblioteci prezidențiale din SUA administrate de Arhivele Naționale.

Arhivistul Statelor Unite este responsabil pentru angajarea directorilor acestor biblioteci, iar Casa Albă nu are nicio influență formală asupra numirii sau concedierii lor. Arrington a declarat pentru CBS că și-ar dori să se întoarcă la postul său.

„M-aș întoarce la acest job într-o clipită”, a spus el. „Iubesc această muncă, iubesc oamenii, iubesc istoria. Nici într-un milion de ani nu mi-aș fi dorit ca așa ceva să se întâmple”, a deplâns el.