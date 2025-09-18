Trump și Starmer anunță „o nouă eră a relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie / Critici dure la adresa lui Putin și „o divergență de opinie” pe un subiect sensibil

Președintele american Donald Trump participă la o conferință de presă comună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, la Chequers, lângă Aylesbury, Anglia, pe 18 septembrie 2025. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reședința rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, fastul regal lăsând loc negocierilor comerciale sau diplomatice sensibile, de la Ucraina la Gaza, scriu AFP, CNN și The Guardian. Într-o conferință de presă comună, cei doi lideri au anunțat că SUA și Marea Britanie „și-au reînnoit relația specială pentru o nouă eră”.

Ei au organizat, de asemenea, o masă rotundă cu diverși directori executivi din domeniul tehnologiei și au anunțat un nou „acord de prosperitate tehnologică” între cele două țări.

După primirea fastuoasă de miercuri de la Castelul Windsor, oficialii guvernului britanic așteptau cu nerăbdare partea mai substanțială a vizitei. Pe lângă tehnologie și investiții, Trump și Starmer au discutat o serie de alte subiecte, inclusiv războiul Rusiei în Ucraina.

Starmer salută „noua eră a relației speciale” dintre cele două țări

În deschiderea conferinței de presă, prim-ministrul Keir Starmer a lăudat legăturile istorice dintre Marea Britanie și Statele Unite, adăugând că ambele țări sunt „gata să definească împreună acest secol”.

„Am reînnoit relația specială pentru o nouă eră”, a declarat Starmer.

„Regatul Unit și Statele Unite stau împreună, ca parteneri principali în domeniul apărării, parteneri principali în comerț, iar prin acordul revoluționar pe care l-am încheiat în luna mai și prin acordul pe care tocmai l-am semnat în această după-amiază, ne confirmăm statutul de parteneri principali în domeniul științei și tehnologiei, gata să definim împreună acest secol”, a declarat Starmer.

Starmer: Atacurile lui Putin asupra Ucrainei „nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea”

Premierul britanic a subliniat apoi că atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează că președintele Vladimir Putin nu este interesat de pace.

„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față – lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai multă vărsare de sânge, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian al NATO”, a spus Starmer, referindu-se la dronele rusești care au intrat săptămâna trecută în spațiul aerian al Poloniei.

„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea”, a adăugat el.

Starmer a precizat că el și președintele Donald Trump au discutat despre cum să „crească presiunea asupra lui Putin pentru a-l determina să accepte un acord de pace durabil”.

În ciuda optimismului că Putin ar fi de acord cu un acord de pace cu Ucraina, după summitul său cu Trump din Alaska desfășurat luna trecută, președintele rus și-a intensificat de atunci atacurile asupra Ucrainei.

Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”, recunoscând că războiul din Ucraina este mai greu de rezolvat decât credea

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în cadrul conferinței că omologul său rus, Vladimir Putin, „l-a dezamăgit” în încercările sale de a media sfârșitul conflictului din Ucraina, oferind astfel o evaluare neașteptat de sinceră și pesimistă a eforturilor liderului american de până acum.

„Conflictul pe care îl consideram cel mai ușor de rezolvat era cel în care este implicat președintele (Vladimir) Putin, datorită relației mele cu acesta”, a spus Trump, după ce a enumerat războaiele despre care a afirmat că a reușit să le rezolve cu mai mult succes.

„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, a continuat Trump.

„Urma să fie (rezolvat războiul dintre) Rusia și Ucraina, dar vom vedea cum se va termina. Dar s-a dovedit a fi (mult mai greu) – am crezut că ar putea fi printre cele mai ușoare din grup”, a adăugat președintele american.

Seria de summituri cu miză mare desfășurate luna trecută – cu Putin în Alaska și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și o serie de lideri europeni la Casa Albă – pare să fi contribuit foarte puțin la avansarea negocierilor pentru încheierea războiului.

Trump a spus joi că va avea succes în cele din urmă.

„Rusia și Ucraina vor ajunge la un acord, dar în război nu se știe niciodată”, a precizat el. „Războiul este altceva. Se întâmplă lucruri care sunt exact opuse celor pe care le credeai. Credeai că va fi ușor sau greu, iar în final se dovedește a fi exact invers”, a explicat liderul de la Casa Albă.

Trump îl invocă pe Charlie Kirk în timpul conferinței de presă: Avea „șanse mari” să devină președinte

Donald Trump l-a menționat pe activistul conservator Charlie Kirk în timpul conferinței de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer, exprimându-și convingerea că inluencerul ar fi putut deveni președinte al Statelor Unite într-o bună zi.

„Chiar săptămâna trecută, un mare american, Charlie Kirk, a fost asasinat în mod atroce pentru că și-a exprimat opiniile. Era un tânăr extraordinar. Avea un viitor incredibil. Unii spuneau că ar putea deveni președinte într-o bună zi. I-am spus: «Charlie, cred că ai șanse mari să devii președinte într-o bună zi»”, a spus Trump.

El a lăudat legătura lui Kirk cu tinerii alegători: „Nu am văzut niciodată pe cineva să se raporteze la tineri așa cum o făcea Charlie, iar ei se raportau la el și sunt devastați”.

Președintele a continuat exprimându-și aprecierea față de „mulți cetățeni britanici care și-au exprimat condoleanțele”.

Trump și mai mulți membri ai administrației sale sunt așteptați să ia cuvântul la slujba de comemorare a lui Kirk, duminică, în Arizona.

Starmer speră că recunoașterea statului palestinian va contribui la încheierea „situației îngrozitoare” din Gaza

Prim-ministrul Keir Starmer a fost întrebat despre planul Marii Britanii de a recunoaște statul palestinian în această lună, o mișcare potențială la care administrația Trump s-a opus în mod clar.

„Situația din (Fâșia) Gaza este intolerabilă”, a spus Starmer. „Avem nevoie de ajutor pentru a ajunge rapid în Gaza.”

Starmer a spus că planul său de a recunoaște statul palestinian se înscrie „în contextul unui plan de pace”.

„Face parte din pachetul global care, sperăm, ne va scoate din situația îngrozitoare în care ne aflăm în prezent și ne va conduce la un Israel sigur și protejat, lucru pe care nu îl avem în prezent, și la un stat palestinian viabil”, a spus șeful guvernului britanic.

Trump nu este de acord cu Starmer în privința planului Regatului Unit de a recunoaște statul palestinian

Donald Trump a recunoscut, în cadrul conferinței, că are o opinie diferită de cea a prim-ministrului britanic Keir Starmer în privința recunoașterii statului palestinian, dar nu a precizat cum ar putea să exercite presiuni asupra Israelului pentru a încheia războiul din Fâșia Gaza.

Președintele american, care recent și-a manifestat frustrarea în privat față de premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru atacul acestuia asupra liderilor Hamas din Qatar, a oferit doar sprijin pentru Israel în răspunsul său de astăzi, în cadrul unei conferințe de presă despre Orientul Mijlociu.

El a subliniat atrocitățile atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și a spus că obiectivul său principal este eliberarea ostaticilor.

„Vreau ca ostaticii să fie eliberați acum, chiar acum”, a spus Trump, adăugând că a auzit povești de groază de la unii ostatici care au fost deja eliberați: „Am auzit povești pe care nu le-aș fi crezut posibile. Nu era niciun pic de umanitate, nimic”.

Trump nu a oferit prea multe detalii despre modul în care își imaginează sfârșitul războiului și nu a menționat operațiunea actuală a Israelului în orașul Gaza.

În schimb, și-a prezentat obiectivele în termeni generali.

„Vreau să se termine, vreau ca ostaticii să fie eliberați și cred că totul va fi bine”, a spus șeful Casei Albe.

În ceea ce privește planurile lui Starmer de a recunoaște statul palestinian – Marea Britanie urmând să se alăture altor națiuni în zilele următoare în cadrul acestui demers – Trump a trecut cu vederea diferența.

„Am o divergență de opinie cu prim-ministrul în această privință. Una dintre puținele noastre divergențe”, a spus el.

Trump consideră că Marea Britanie ar trebui să ia în considerare utilizarea armatei pentru a opri imigrația ilegală

Donald Trump a mai declarat că a redus la zero imigrația ilegală în SUA.

Aceasta a fost una dintre problemele care l-au determinat să candideze la președinție, a precizat el.

Președintele american a precizat că i-a cerut lui Starmer să oprească acest fenomen. El a sugerat că britanicii ar putea folosi armata. „Dar nu contează cum – trebuie să oprești acest fenomen”, a adăugat liderul american.

La rândul lui, Starmer a spus că aceasta este o problemă la nivel european. Până în prezent, au fost înregistrate 35.000 de returnări de imigranți – cel mai mare număr din ultimii ani.

Astăzi, la ora locală 6:15 dimineața, a decolat un avion care a dus prima persoană înapoi în Franța în cadrul noului acord de returnare.

Starmer a spus că aceasta este „dovada conceptului”, care arată că acest lucru poate funcționa.

Subiecte delicate

Anterior în cursul zilei de joi, în sunetul cimpoaielor, Keir Starmer și soția sa, Victoria, l-au primit pe președintele american la reședința rurală oficială a liderilor britanici, la 70 km de Londra, și au început partea politică a vizitei cu o reuniune bilaterală, a relatat Agerpres.

Donald Trump i-a spus mai devreme la revedere lui Charles al III-lea, pe care l-a numit „un mare rege” și „un mare gentleman”, pe peronul castelului de la Windsor. Donald Trump și-a petrecut aici noaptea după ce a fost primit miercuri cu tot fastul monarhiei.

Presiunea este mare asupra lui Keir Starmer, care s-a poziționat ca un intermediar între Donald Trump și europeni, în special în ceea ce privește războiul din Ucraina. Londra apără necesitatea de a întări susținerea Kievului și de a pune mai multă presiune pe Rusia prin sancțiuni.

Cu prilejul banchetului somptuos de miercuri seară de la Windsor, Charles al III-lea a salutat „angajamentul personal” al președintelui american pentru a pune capăt diverselor conflicte din lume.

Criticat chiar și în tabăra sa, laburistul Keir Starmer trebuie să convingă că a putut obține beneficii din această a doua vizită de stat fără precedent pentru un președinte american.

Cunoscând admirația sa pentru Winston Churchill, Keir Starmer i-a prezentat lui Donald Trump arhive care i-au aparținut fostului prim-ministru britanic.

Un mod de a-l calma poate pe președintele american înainte de a evoca spinoasă chestiune a taxelor vamale, precum și un subiect sensibil asupra cărora nu sunt de acord: războiul din Gaza.

Potrivit Times, Keir Starmer a păstrat pentru acest weekend anunțul privind recunoașterea Palestinei, înainte de discuțiile de luni de la Adunarea Generală a ONU, pentru a evita ca această chestiune să domine conferința de presă prevăzută la ora locală 14.20 (13.20 GMT) și pentru a nu afișa divergențe cu SUA.

Înainte de un dejun, Donald Trump și Keir Starmer au prezidat o recepție cu actori economici, între care managerii gigantului farmaceutic britanic GSK, grupului industrial Rolls Royce sau companiei americane Microsoft.

Banchetul regal în prezența a numeroși întreprinzători din domeniul tehnologiei (Apple, OpenAI, Nvidia, etc.) a arătat importanța capitolului economic al acestei vizite de stat.

În ceea ce privește taxele vamale, în schimb, Keir Starmer nu va obține nimic. El spera să încheie o serie de negocieri lungi pentru a obține o scutire de la taxele vamale de 25% pentru oțelul britanic, promisă la începutul lui mai. În cele din urmă, însă, acest lucru nu se va întâmpla, notează AFP.

Până acum, s-au anunțat investiții americane de 150 de miliarde de lire (172,7 miliarde de euro) cu prilejul acestei vizite, în special din partea giganților Microsoft și Google.

Laboratorul farmaceutic britanic GSK intenționează să investească la rândul său 30 de miliarde de dolari în SUA în următorii cinci ani. Acest lucru ar trebui să-l încânte pe Trump, care pune presiune pe giganții din sector pentru ca ei să investească în SUA.

În conferința de presă era așteptat să reapară și subiectul jenant al afacerii Jeffrey Epstein, finanțistul și infractorul sexual american, care a murit în 2019 în închisoare.

Acest dosar îi dă bătăi de cap lui Donald Trump de multe săptămâni și l-a costat postul pe ambasadorul britanic la Washington, Peter Mandelson, demis săptămâna trecută de Keir Starmer după dezvăluiri privind legăturile sale strânse de prietenie cu Epstein.

Premierului britanic i s-a reproșat că l-a numit pe Mandelson în acest post strategic în pofida acestei prietenii și opozanții săi se întreabă ce știa el de fapt despre relațiile fostului ambasador cu finanțistul american.

Melania Trump, care a văzut miercuri dimineață casa de păpuși a reginei Mary de la Windsor, alături de regina Camilla, se va deplasa la Chequers cu un elicopter.

Președintele american și prima doamnă vor pleca spre Washington la sfârșitul după-amiezii. Vizita lor de stat în Regatul Unit ar urma să dureze în total 28 de ore.