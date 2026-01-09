Discuție între șeful NATO și Marco Rubio, în contextul în care Donald Trump a insistat că SUA are nevoie de Groenlanda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând întărirea securității în Arctica, după ce președintele Donald Trump a insistat asupra dorinței sale de a prelua controlul Groenlandei, relatează AFP, citat de Agerpres.
Mark Rutte a discutat cu Marco Rubio „despre importanța Arcticii pentru securitatea noastră comună și despre modul în care NATO lucrează la întărirea capacităților sale în Marele Nord”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a NATO.
Liderul american i-a îngrijorat pe aliați când a refuzat să excludă recurgerea la forța militară pentru a ocupa acest teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO.
Donald Trump afirmă că deținerea controlului acestei insule bogate în resurse miniere este crucial pentru securitatea națională a SUA, având în vedere amenințarea crescândă pe care o reprezintă Rusia și China în Arctica.
NATO face eforturi de a reduce interesul Washingtonului pentru Groenlanda, punând accentul pe măsurile pe care le ia pentru a întări securitatea în regiune.
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat că un atac american asupra Groenlandei ar putea însemna sfârșitul alianței militare occidentale, veche de 76 de ani.
Însă comandantul forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a declarat vineri că Alianța este departe de a fi „în criză”.