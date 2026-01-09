NATO este „departe de a fi într-o criză” după declarațiile lui Trump, spune principalul comandant militar al alianței

Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, a respins vineri opiniile potrivit cărora alianța ar fi într-o „criză” din cauza amenințărilor făcute de președintele american Donald Trump în privința Groenlandei.

„Nu a existat niciun impact asupra muncii mele la nivel militar până în acest punct… Aș spune doar că suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului alianței și astăzi”, a declarat principalul comandant militar al NATO, vineri, în cadrul unor declarații de presă făcută în timpul unei vizite în Finlanda.

„Așa că ne văd departe de a fi într-o criză în acest moment”, a adăugat oficialul.

Miercuri, Casa Albă a declarat pentru Reuters că președintele american Donald Trump și echipa lui discută „opțiuni” pentru „dobândirea Groenlandei, pe care liderul SUA o consideră „o prioritate de securitate națională”.

Groenlanda, un teritoriu autonom care aparține de Danemarca, țară membră a NATO, fusese menționată de Donald Trump și după operațiunea de la Caracas de weekendul trecut, când forțele SUA i-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro și pe soția lui pentru a-i aduce în fața justiției americane.

Marți, lideri ai principalelor puteri europene și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda într-o declarație comună, afirmând că insula arctică aparține poporului său.

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda, și nimeni altcineva, pot decide în chestiuni care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în declarația semnată de liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii și Danemarcei, potrivit Reuters.

Premierul danez Mette Frederiksen a spus că o preluare americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO.