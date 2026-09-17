Discuții directe între o delegație SUA și rebelii houthi. Ce promisiuni a obținut partea americană

Reprezentanţi ai guvernului american au avut în Oman discuţii directe cu reprezentanţi ai rebelilor houthi în contextul reluării luptelor în Yemen, a aflat joi DPA de la surse diplomatice din Riad, transmite Agerpres.

La întâlnirea de la ambasada SUA din Oman, rebelii yemeniţi au dat asigurări că nu vor ataca nave americane sau israeliene în zona strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roşie şi Golful Aden, au spus sursele.

Rebelii anunţaseră anterior „o blocadă” ce viza navele saudite şi ulterior au atacat mai multe nave saudite sau le-au forţat să îşi schimbe traseul.

Arabia Saudită a fost puternic criticată de la reluarea ostilităţilor între rebelii houthi şi guvernul recunoscut internaţional din Yemen, care este sprijinit de saudiţi, în urmă cu câteva săptămâni.

O persoană a fost ucisă într-un presupus atac houthi în oraşul saudit Taif, situat la aproximativ o sută de kilometri de oraşul musulman sfânt Mecca, prima victimă cunoscută de la izbucnirea recentă a ostilităţilor. Alte două persoane au fost rănite, iar clădiri şi vehicule au fost, de asemenea, avariate, a declarat autoritatea saudită pentru protecţie civilă.

Civili din Arabia Saudită au fost ucişi sau răniţi în atacuri repetate de-a lungul celor peste zece ani de război civil din Yemen.

Reprezentanţii SUA l-au informat pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman despre discuţiile cu rebelii houthi, au spus sursele diplomatice citate.

Conducerea Arabiei Saudite urmărea să obţină un sprijin militar mai mare din partea SUA pentru a respinge atacurile rebelilor houthi, au spus surse diplomatice din Riad.

Între timp, avioanele de luptă saudite au continuat să atace ţinte în Yemen, potrivit rebelilor. Două persoane au fost rănite într-un atac asupra unui turn de radio din provincia Taiz, a raportat canalul de televiziune houthi Al-Masirah.

Oficiali ai guvernului yemenit au spus că există ciocniri în Marib, al-Jawf, Hajjah, precum şi în alte părţi.