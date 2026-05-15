Discuțiile cu ANAF se vor face și online. Fiscul pregătește o platformă folosită la controale și audieri

ANAF și Ministerul Finanțelor pregătesc o platformă de videoconferințe care va permite contribuabililor să discute online cu Fiscul, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediile sale. Platforma va fi folosită în cadrul controalelor fiscale, audierilor și medierilor, potrivit unui proiect de ordin al ANAF, pus vineri în transparență.

Platforma de videoconferință a MF-ANAF urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV).

Proiectul este parte a PNRR și are ca termen de implementare data de 30 iunie 2026.

Persoanele care participă la întâlniri prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță se identifică în platforma de videoconferință a MF-ANAF prin oricare din următoarele:

a) certificate calificate aferente contului SPV;

b) NPOTP – identificatorul utilizatorului reprezentând nume de utilizator și parolă aferente contului SPV și OTP;

c) ROeID.

