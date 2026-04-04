Discuțiile pentru un armistițiu în Orientul Mijlociu sunt „pe drumul cel bun”, spun mediatorii. Compromisul propus

Eforturile guvernului pakistanez pentru medierea unei încetări a focului în războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului sunt „pe drumul cel bun”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de externe de la Islamabad sâmbătă pentru The Associated Press, citat de CBS News.

Doi oficiali regionali au declarat pentru PBS că oficiali din Pakistan, Turcia și Egipt fac eforturi pentru a readuce Statele Unite și Iranul la masa negocierilor la Islamabad. Aceștia au spus că mediatorii lucrează la un compromis pentru a reduce decalajul dintre cererile celor două părți de a opri războiul și de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Compromisul propus include o încetare a ostilităților pentru a permite găsirea unei soluții diplomatice, potrivit unui oficial regional implicat în eforturi și unui diplomat din Golf informat despre această chestiune.

Iranul susține că „nu a refuzat niciodată să meargă la Islamabad”

Tot sâmbătă, șeful diplomației iraniene a declarat că guvernul de la Teheran „nu a refuzat niciodată să meargă la Islamabad” pentru discuții, dar își dorește o soluție „concludentă și durabilă” pentru oprirea „războiului ilegal” pe care l-au lansat Statele Unite și Israel în 28 februarie.

Omologul său pakistanez a salutat declarația.

„Apreciez cu adevărat clarificarea făcută de tine, fratele meu drag Araghchi”, a declarat ministrul Ishaq Dar.

Cu toate acestea, The New York Times a relatat că, conform evaluării făcute de mai multe servicii americane de informații, în prezent Iranul nu este dispus să se angajeze în negocieri substanțiale pentru încheierea războiului deoarece are o neîncredere profundă față de Statele Unite și Israel, care au atacat țara de două ori, în vara trecută și în 28 februarie 2026, în timp ce discuțiile privind programul nuclear iranian erau în desfășurare.

Trump, despre ultimatumul dat Iranului: „Se va dezlănțui tot iadul asupra lor”

Preșdintele american a amenințase Iranul cu bombardarea infrastructurii energetice, iar sâmbătă a declarat că termenul-limită, pe care l-a amânat de două ori, expiră luni.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului 10 zile să facă o înțelegere sau să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Timpul se scurge – 48 de ore înainte de a se dezlănțui tot iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris Trump, sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media.