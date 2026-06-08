Discuțiile premierului desemnat cu partidele s-au încheiat. Programul întâlnirilor de mâine / Partidele absente

Eugen Tomac, premierul propus să formeze noul Executiv, a încheiat, luni seară, discuțiile cu trei partide pentru susținerea cabinetului său, urmând ca marți să fie noi runde de întâlniri. Mâine discuțiile se reiau de la ora 10:00, cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor.

Eugen Tomac are la dispoziție încă cinci zile pentru a convinge partidele să îl susțină și să primească votul de învestitură în Parlament.

Luni, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, a purtat discuții cu partidele PNL, USR și PSD.

Mâine, premierul desemnat urmează să discute și cu celelalte grupuri parlamentare – UDMR, PACE – Întâi România, Uniți pentru România, POT, grupul minorităților și neafiliați, potrivit anunțului oficial al echipei lui Tomac, după cum urmează:

Ora 10:00 – discuții cu partidul UDMR;

Ora 15:00 – discuții cu grupul minorităților naționale;

Ora 16:00 – discuții cu UPR;

Ora 17:00 – discuții cu PACE;

Ora 18:00 – discuții cu POT.

Până la acest moment, reprezentanții AUR și SOS nu au fost invitați la discuții. Surse apropiate de negocierile pentru guvern susțin că cele două partide nu au fost luate în calcul pentru consultări.

Discuțiile cu PNL, USR și PSD

Luni dimineață, Eugen Tomac a avut primele discuții pentru susținerea cabinetului său cu Partidul Național Liberal. La finalul întâlnirii, Tomac a declarat că se simte încrezător că PNL va acorda votul de încredere. „Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Sunt pregătit să duc mai departe, cu foarte mare responsabilitate acest drum pe care România merge”, a declarat el.

Tot după întâlnire, Bolojan a declarat că „un astfel de Guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară”.

Biroul politic al PNL ar urma să se întrunească miercuri sau joi pentru a stabili poziționarea partidului.

Și după întâlnirea cu reprezentanții USR Eugen Tomac a declarat că pleacă încrezător. „Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a-și exprima rezervele față de anumite chestiuni, pe care sper că le-am clarificat”, a spus Eugen Tomac, la ieșirea de la discuțiile cu USR.

Liderul USR Dominic Fritz a declarat, la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, că „vedem greu o susținere USR pentru guvernul lui”. „Considerăm ca unii miniștri propuși de Tomac sunt un paravan pentru PSD”, a mai declarat Fritz.

„Viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate”

La PSD, Tomac a declarat că „a găsit deschidere în ceea ce privește obiectivele majore: implementarea obiectivelor asumate în PNRR, accederea în OCDE și acela de a continua mai departe programele importante care țin de repornirea economiei”.

Sorin Grindeanu a menționat în ce condiții PSD va vota executivul propus de Eugen Tomac:

„Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar: apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. În plan economic, principala măsură e ca statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu au fost plătite. Ne-am dori ca noul guvern să reducă TVA-ul la alimente. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta”.

USR și PNL cer ca în acest nou Guvern să nu existe oameni apropiați de PSD în niciunul dintre eșaloane.

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.