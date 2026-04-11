Discuțiile SUA – Iran: Cele 7 teme majore puse pe masa negocierilor
Înalți oficiali americani și iranieni s-au reunit sâmbătă în capitala pakistaneză Islamabad pentru a purta discuții menite să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat moartea a mii de oameni, și a afectat aprovizionarea cu energie a lumii și economia globală.
Există șapte teme principale pe care este de așteptat ca cele două părți să le discute, notează Reuters, menționând că Iranul insistă că negocierile oficiale pot începe numai după ce SUA își va asuma angajamente privind un armistițiu în Liban și ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului.
Ce vor SUA și Iranul la negocierile din Pakistan:
- Teheranul dorește un armistițiu în Liban, unde atacurile israeliene asupra militanților Hezbollah, susținuți de Iran, au ucis aproape 2.000 de persoane de la începutul luptelor, în martie. Israelul și SUA au declarat că campania din Liban nu face parte din armistițiul dintre Iran și SUA, în timp ce Teheranul insistă că face parte.
- Iranul vrea ca SUA să „dezghețe” activele iraniene și să pună capăt sancțiunilor care paralizează economia de ani de zile. Washingtonul a indicat că este deschis la o reducere semnificativă a sancțiunilor, dar numai în schimbul unor concesii din partea Iranului cu privire la programele sale nucleare și de rachete.
- Regimul iranian dorește recunoașterea autorității sale în Strâmtoarea Ormuz, unde intenționează să perceapă taxe de tranzit și să controleze accesul, ceea ce ar reprezenta o schimbare de paradigmă uriașă a raporturilor de putere în regiune. Statele Unite doresc ca aceasta să fie deschisă pentru petroliere și alte tipuri de nave fără nicio restricție, inclusiv fără taxe de trecere.
- Se preconizează că Iranul va solicita despăgubiri pentru pagubele suferite în timpul războiului de șase săptămâni. Statele Unite nu au făcut niciun comentariu în acest sens.
- Iranul vrea să i se permită îmbogățirea uraniului, idee pe care Washingtonul a exclus-o, iar președintele Donald Trump a insistat că este un aspect nenegociabil.
- Atât Israelul, cât și SUA cer ca capacitățile de rachete ale Iranului să fie reduse drastic. Teheranul a declarat că formidabilul său arsenal de rachete nu este negociabil.
- Iranul dorește retragerea forțelor americane din regiune, încetarea războiului pe toate fronturile și un angajament de neagresiune. Trump a promis că va menține forțele militare în Orientul Mijlociu până la încheierea unui acord de pace și a avertizat că va urma o escaladare majoră a luptelor dacă acesta nu va fi respectat.