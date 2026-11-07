Dispare ultimul gheţar din Alpii Allgäu. „Probabil se va topi complet până vara viitoare”

Gheţarul Schwarzmilzferner, situat pe versantul austriac al Alpilor Allgäu, şi-a pierdut statutul de gheţar în urma verii toride din acest an.

Lunile călduroase au dus la o pierdere de peste patru metri în grosimea gheţarului şi de aproximativ jumătate din volumul acestuia, au dezvăluit sâmbătă cercetătorii germani, potrivit agenției de presă DPA, citată de Agerpres.

Alpii Allgäu, o grupă muntoasă din Alpii Bavarezi, se află la graniţa dintre Germania şi Austria.

„Este foarte probabil ca acest gheţar să dispară complet până vara viitoare”, a declarat Christoph Mayer, glaciolog în cadrul Academiei Bavareze de Ştiinţe.

Timp de 26 de ani, el şi colegii săi au monitorizat îndeaproape ceea ce a fost, cândva, ultimul gheţar din Alpii Înalţi Allgäu, pe partea austriacă, documentând pierderi semnificative de masă de gheaţă începând din 2016.

„Această tendinţă s-a accentuat şi mai mult după anul 2022. De atunci, este clar că zilele gheţarului sunt numărate”, a declarat Christoph Mayer.

Pe lângă grosime şi volum, un factor esenţial în definirea unui gheţar este capacitatea acestuia de a curge – un element care, în cazul gheţarului Schwarzmilzferner, nu mai este valabil.

Acest corp de gheaţă, situat în apropierea graniţei dintre Austria şi Germania, la o altitudine de aproximativ 2.450 de metri, nu reprezintă deloc un caz izolat.

„În fiecare an, mai mulţi gheţari de dimensiuni mai mici din Alpi dispar”, a spus Christoph Mayer, considerând că această tendinţă este practic de neoprit.

„Chiar dacă iarna ninge abundent, masele de gheaţă se micşorează rapid. Verile au devenit acum prea fierbinţi pentru ele. În situaţia actuală, mă aştept ca întregul lanţ al Alpilor Orientali să rămână fără gheaţă între anii 2060 şi 2070”, a afirmat Christoph Mayer.