Dispariția uimitoare a unei sculpturi de 38 de tone a lui Richard Serra

O sculptură monumentală semnată de artistul Richard Serra (1938 – 2024) care se afla la Muzeul Reina Sofia din Madrid a dispărut. Cum a fost posibil ca acestei opere din oțel grea de 38 de tone să i se piardă urma? Încă nerezolvată, această dispariție constatată în 2005 este atât de neverosimilă încât l-a inspirat pe scriitorul spaniol Juan Tallón să scrie un roman.

În 2005, când Muzeul Reina Sofía din Madrid a inaugurat extinderea sa realizată de arhitectul Jean Nouvel, a fost o adevărată surpriză: „Equal-Parallel/ Guernica-Bengasi” (1986) al artistului american Richard Serra, un pilon al colecțiilor sale care trebuia instalat în acest nou spațiu, a dispărut. Era o opera compusă din patru blocuri de oțel și cântărea 38 de tone.

Foto: Ritu Jethani | Dreamstime.com