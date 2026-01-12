Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300

În paralel cu planul de restructurare, conducerea ANRE a făcut, în ultimul an, angajări. Ea a înființat Compartimentul de Documente Clasificate, unde șef este generalul SPP în rezervă Gabriel Crețu, care cumulează pensia specială și salariul de la ANRE.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a finalizat, în ultimele zile din 2025, procesul de restructurare impus de Legea 145/2025 privind reorganizarea autorităților administrative, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

La ANRE vor fi disponibilizați 14 angajați. „Însă în același timp conducerea instituției a păstrat persoane aduse, prin detașare, de la alte instituții sau care beneficiază de pensii speciale”, au spus doi angajați ai ANRE, care au discutat cu HotNews sub condiția confidențialiății.

Restructurarea nu s-a încheiat oficial

Președintele ANRE este George Niculescu, numit de PNL, cu o indemnizație de circa 15.000 euro net, la nivelul anului 2025, iar vicepreședinte este Gabriel Andronache, numit de PSD, având o indemnizație de circa 13.000 euro net. Potrivit Legii 145/2025, de la 1 ianuarie, aceste indemnizații trebuie reduse cu 30%.

HotNews a transmis către ANRE, în ultimele două luni, trei solicitări referitoare la reorganizarea instituției, fără a primi vreun răspuns. Reprezentanții instituției au afirmat că vor transmite răspunsul după ce va fi finalizat procesul de restructurare, lucru care s-a întâmplat deja în ultimele zile din 2025. ANRE nu a anunțat încă, oficial, finalizarea acestei restructurări.

Compartiment înființat pentru un fost general SPP

Gabriel Crețu, în 2007, general SPP în rezervă. Foto: Lucian Tudose / Agerpres

Un caz este cel al generalului SPP în rezervă Gabriel Crețu, despre care sursele citate susțin că a picat două concursuri organizate de ANRE și că a devenit consilier în cadrul cabinetului unui vicepreședinte, fără concurs.

Ulterior, la finalul anului 2024, conducerea ANRE a înființat Compartimentul de Documente Clasificate, un compartiment cu atribuții limitate, unde generalul Crețu a reușit, la a treia încercare, să obțină un post prin concurs.

Despre Gabriel Crețu, G4Media a scris în 2019 că a fost numărul doi din Serviciul de Pază şi Protecţie (SPP) și că a fost depistat de procurorii DIICOT la o reuniune de consum Ayahuasca, ceai care conține un drog de mare risc, DMT.

În cursul anului 2025, Compartimentul de Documente Clasificate a fost suplimentat cu încă un post, ocupat de o persoană adusă prin detașare de la ASF, Monica Bozga, care desfășoară din funcția de consilier juridic o serie de activități de asistență pentru secretarul general al ANRE Mircea Man, potrivit surselor menționate.

De la secretariatul Protecției Consumatorului la conducerea ANRE

Una dintre persoanele apropiate președintelui ANRE, considerată mâna sa dreaptă, potrivit multiplelor surse din instituție, este Adriana Maria Nemțoiu. Aceasta a fost detașată în iulie 2024 de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului (ANPC), unde era consilier grad II în cadrul compartimentului Secretariat.

În ianuarie 2025 a fost înființat postul de secretar general adjunct al ANRE, o funcție de conducere pe care a fost numită Adriana Nemțoiu. Pentru această numire, conducerea ANRE a creat un post redundant în organigramă, au precizat sursele menționate.

Având în vedere această redundanță a funcției de Secretar General Adjunct, în urma reorganizării, Adriana Maria Nemțoiu va primi un nou post, cel de director activități suport, de unde va conduce compartimentele de legislație, contencios, financiar, achiziții, administrativ etc.

Potrivit unui CV public, Adriana Nemțoiu a fost învățătoare la o școală din Gorj, în perioada 2000 – 2008. Din 2008 până în 2015 a fost consilier juridic la societatea Conversmin, după care consilier juridic la Ministerul Economiei.

Un alt apropiat al președintelui ANRE, venit prin detașare, este Ioan Sorin Bușu, care a fost adus la Direcția Licențe și Autorizații. Acesta a fost detașat de la cabinetul deputatului PNL Constanța, Marian Crușoveanu.

La ANRE au rămas pe funcții, la serviciul relații internaționale, Roxana Ilie și nora fostului deputat PSD Iulian Iancu, Nicoleta Iancu.

Potrivit unui articol din G4Media din iulie 2025, Roxana Ilie a fost administrator al unei firme prin care PSD a distribuit bani către presă și este prietena Sorinei Stan Docuz, o apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu.

Roxana Ilie era în 2022 administrator al firmei de panotaj stradal Look Outdoor SRL București, despre care G4Media.ro a dezvăluit că are multiple legături cu municipiul Buzău, fieful președintelui PSD, Marcel Ciolacu.

Detașări succesive

În ANRE, detașările au devenit o practică curentă, utilizată pentru a menține în funcții-cheie persoane fără experiență relevantă în domeniul energiei, fără concurs, inclusiv în poziții de conducere, au declarat pentru HotNews mai multe surse din ANRE.

Codul Muncii prevede că detașarea este o măsură temporară, limitată în timp și realizată pe funcții similare. Potrivit Codului Muncii, poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an și poate fi prelungită excepțional, din 6 în 6 luni, doar pentru motive obiective.