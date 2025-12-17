Dispozitiv de spionaj, găsit pe un feribot în Franța. Anchetatorii urmăresc pista ingerinţei străine

Un sistem informatic ce putea permite controlul de la distanţă în scopuri de spionaj a fost găsit pe un feribot în Hérault, sudul Franţei. Ministrul francez de interne menţionează posibilitatea unei ingerinţe străine, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Este o chestiune foarte gravă. Nişte indivizi au încercat să pătrundă într-un sistem de procesare a datelor de pe un vas”, a afirmat Laurent Nunez, citat de AFP. Este vorba de un vas care poate transporta puţin peste 2.000 de pasageri pentru croaziere în Marea Mediterană.

Oficialul francez mai spune că „anchetatorii urmăresc în mod evident pista ingerinţei”. „În acest moment, ingerinţele străine provin foarte des din aceeaşi ţară”, a adăugat el, fără a numi Rusia, țară care a fost acuzată în repetate rânduri de ingerințe.

Săptămâna trecută, nava Fantastic a companiei italiene GNV a fost imobilizată pentru 24 de ore pentru a fi făcute percheziţii, după ce Italia a avertizat Franţa că sistemul informatic al navei acostată la Sète (departamentul Hérault) s-ar putea să fie infectat cu un dispozitiv rău intenţionat de tip „RAT” (remote access tool).

În urma perchezițiilor, doi membri ai echipajului, un leton şi un bulgar, identificaţi de autorităţile italiene, au fost arestaţi şi plasaţi în arest preventiv.

Ancheta în acest caz a fost încredinţată Direcţiei Generale de Securitate Internă (DGSI), specializată în contraspionaj.