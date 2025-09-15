Disputa despre statinele ce scad colesterolul: „Stafidesc creierul și sunt inutile” contra „Sunt unele dintre cele mai studiate medicamente, cu beneficii demonstrate”

Colesterolul este o substanță esențială pentru organism, dar atunci când valorile „colesterolului rău – LDL cresc peste anumite praguri, se depune pe vase și favorizează ateroscleroza. Aceasta este principala cauză a infarctului și accidentului vascular cerebral. Din acest motiv, medicii recomandă medicamente pentru scăderea valorii colesterolului, în special statine. O declarație recentă a nutriționistei Mihaela Bilic, potrivit căreia statinele – medicamentele care scad colesterolul – ar „stafidi creierul” și ar fi inutile la femei, a stârnit o avalanșă de reacții din partea cardiologilor și a instituțiilor medicale. În timp ce dr. Bilic avertizează că aceste tratamente ar distruge sănătatea, medici specialiști cardiologi, nutriționiști, neurologi, dar și foruri medicale din România atrag atenția că statinele sunt unele dintre cele mai studiate și eficiente medicamente din cardiologie, cu beneficii demonstrate pentru milioane de pacienți. Detaliem și care sunt recomandările exacte ale acestor medicamente.

Statinele reduc producția de colesterol la nivelul ficatului. Sunt o clasă de medicamente prescrise persoanelor cu risc cardiovascular crescut, după un infarct sau un AVC, sau în cazul în care dieta și mișcarea nu reușesc să normalizeze valorile LDL. Studiile arată că reduc cu 25–30% riscul de evenimente cardiovasculare majore și cu circa 10% mortalitatea totală.

De ce sunt prescrise statinele?

Un studiu publicat în revista medicală BMJ Open arată că, între 2015 și 2020, utilizarea statinelor a crescut cu aproape 25% la nivel global. Cu alte cuvinte, tot mai mulți oameni primesc și folosesc aceste medicamente pentru controlul colesterolului. Creșterea este vizibilă în special în țările bogate, unde tratamentele sunt mai accesibile, dar și în țările cu venituri mai mici începe să se vadă o tendință de creștere.

Statinele sunt „standardul de aur” în prevenirea infarctului miocardic și a accidentului vascular, pentru că reduc colesterolul LDL și astfel protejează vasele de sânge.

Cum funcționează:

inhibă o enzimă din ficat responsabilă de producerea colesterolului (HMG-CoA reductaza);

ficatul produce mai puțin colesterol și „curăță” mai mult din sânge;

scade riscul ca LDL-colesterolul să se depună pe artere și să formeze plăci de aterom.

Medicii le recomandă persoanelor care au colesterol ridicat, mai ales dacă au și alți factori de risc (hipertensiune, diabet, obezitate, fumat); pacienților care au avut deja infarct miocardic, accident vascular cerebral sau intervenții pe artere (stent, bypass); dar și persoanelor cu risc cardiovascular foarte mare (de exemplu, istoric familial sever).

Președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, prof. dr. Bogdan Timar, cunoscut medic diabetolog, a subliniat că este demonstrat că statinele reduc riscul de evenimente cardiovasculare majore (în special infarct miocardic și accident vascular cerebral).

„Meta-analizele colaborative ce includ date de la peste 170.000 de pacienți arată că fiecare scădere a LDLc cu 1 mmol/L (aproximativ 39 mg/dL) reduce cu aproximativ 22% riscul de evenimente vasculare majore și cu aproximativ 10% mortalitatea totală. Acest efect este consistent la femei și bărbați, la vârste diferite și în toate scenariile de risc”.

Disputa Mihaela Bilic vs. ceilalți medici

Într-o postare pe rețelele sociale, medicul nutriționist Mihaela Bilic a scris: „Fără grăsime creierul nostru se stafidește și moare. (…) Realitatea demonstrează că nu există o relație de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adică mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. (…) Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se stafidește și se usucă – și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurodegenerative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. (…) Colesterolul nu ne este dușman, ci aliatul de nădejde al organismului în general și al sistemului nervos în special.”

Cardiologul Anca Tău: „Delir periculos”

Postarea nutriționistei a stârnit reacții ferme în comunitatea medicală. Dr. Anca Tău, medic primar cardiologie, a numit afirmațiile „un amestec toxic de pseudo-știință”: „Statinele nu stafidesc creierul, nu distrug organismul și nu sunt inutile la femei. Toate aceste afirmații sunt contrazise de ghiduri internaționale și de studii pe sute de mii de pacienți. Ce știm cu adevărat: statinele reduc infarctul, accidentul vascular cerebral și mortalitatea cardiovasculară. Sunt printre cele mai studiate și eficiente medicamente din istoria cardiologiei. (…) Recomand pacienților mei un singur lucru: NU vă luați sănătatea de pe Facebook. Luați-o de la medicii care profesează și respectă știința!”, a spus medicul cardiolog.

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: „Oprirea statinelor: risc de evenimente cardiovasculare mai mare cu peste 30%”

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, prin președintele său, prof. dr. Bogdan Timar, a transmis un punct de vedere detaliat: „Terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular! Întreruperea intempestivă a tratamentului cu statine poate duce la efecte grave asupra sănătății,” a transmis acesta într-un comunicat de presă.

Societatea subliniază că valorile foarte mici de LDL nu afectează creierul, deoarece colesterolul cerebral este produs local; reacțiile adverse grave sunt rare, iar o mare parte din durerile musculare atribuite statinelor țin de efectul nocebo. Potrivit Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, întreruperea tratamentului crește riscul de evenimente cardiovasculare cu peste 30% în unele studii populaționale.

Ghidurile ESC/EAS (Europa) și AHA/ACC (SUA) recomandă statinele ca terapie de primă linie, cu ținte LDLc proporționale riscului (de exemplu <55 mg/dL la persoane cu risc foarte înalt sau <70 mg/dL la persone cu risc înalt). Aceste recomandări sunt emise de societăți profesionale, pe baza evaluării sistematice a dovezilor.

Siguranța utilizării statinelor

De efectele negative ale statinelor se tem mulți. Dr. Bilic susține că acestea sunt „majore și cu bătaie lungă. Pe lângă slăbiciunea/ durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism – ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie!”.

În ceea ce privește apariția simptomelor musculare, Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice menționează rezultatele din studiul SAMSON precum și cele din seria randomizată StatinWISE (BMJ), care au arătat că o mare parte a durerilor raportate țin de efectul nocebo, diferența reală față de placebo fiind mică.

„O meta-analiză Lancet din 2022 estimează un exces absolut modest de dureri în primul an, cu evenimente severe (miozită/rabdomioliză) foarte rare”, arată societatea. Diabetologii din societate citează studiile FOURIER și extensia FOURIER-OLE care arată că LDLc chiar mai mic de 20–25 mg/dL se asociază cu mai puține evenimente cardiovasculare și fără semnale noi de toxicitate. Sub-studiul cognitiv EBBINGHAUS și continuări ale urmăririi pacienților din acesta nu au găsit nicio diferență de memorie sau atenție între grupul cu LDLc mic (tratați cu medicație activă) și placebo.

Din punct de vedere biologic, afirmațiile de tip „LDL mic usucă creierul” nu au suport: colesterolul plasmatic nu trece bariera hemato-encefalică, iar creierul își sintetizează local colesterolul necesar.

Colegiului Medicilor din București: „Datele prezentate sunt eronate”

„Afirmațiile lansate de dr. Mihaela Bilic privind terapia cu statine și rolul colesterolului în organism nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a precizat prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședintele Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB), coordonator al Departamentului Profesional – Științific și reputat medic neurolog care a mărturisit că ia statină zi de zi de 16 ani.

Răspunsul comunității științifice pentru pacienții care iau statine este următorul: aceste medicamente sunt fundamentate pe zeci de ani de cercetări și milioane de pacienți monitorizați. Beneficiile lor în reducerea riscului de infarct și AVC sunt consistente și depășesc net riscurile.

Mesajul unanim al specialiștilor este că deciziile medicale trebuie luate împreună cu medicul curant, pe baza ghidurilor internaționale, nu după postări de pe rețele sociale.

