Disputa mocnită dintre Moscova și Tokyo escaladează. Mesaj clar transmis Japoniei

Tensiunile dintre Moscova și Tokyo au ajuns într-o nouă fază, după ce oficialii japonezi au criticat vehement vizita președintelui rus Vladimir Putin în insulele Kurile.

Ambasadorul nipon Akira Muto a ajuns marți la Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit presei de stat, după ce oficialii ruși s-au plâns că diplomatul amână acest lucru.

Cu o zi în urmă, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, era indignat că ambasadorul Japoniei la Moscova nu își găsise timp, până luni, să răspundă convocării.

Protest vehement al Moscovei

Diplomatului japonez i s-a transmis un protest vehement față de ceea ce Moscova a numit remarci „anti-ruse” ale premierului Sanae Takaichi, scrie Reuters.

Convocarea lui Muto este cea mai recentă evoluție în disputa mocnită dintre cele două țări, iscat după prima vizită a lui Putin, de săptămâna trecută, în Insula Iturup (denumită Etorofu de către Japonia), teritoriu revendicat de Tokyo.

Cele patru insule din arhipelag, printre care și Iturup, pe care Rusia le numește Kurilele de Sud, iar Japonia le numește Teritoriile de Nord, au fost cucerite de Uniunea Sovietică în zilele care au urmat capitulării Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Rusia le controlează și le administrează, dar Tokyo le revendică în continuare. Cele două țări sunt angajate într-un conflict privind Insulele Kurile de zeci de ani, acesta fiind principalul motiv pentru care Moscova și Tokyo nu au semnat un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial.

Japonia a vorbit despre o rană istorică

Premierul nipon a declarat săptămâna trecută că vizita lui Putin „rănește sentimentele poporului japonez și este absolut inacceptabilă”.

În replică, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a transmis ambasadorului Japoniei un protest al Moscovei, subliniind că denunță declarațiile „anti-ruse” ale oficialilor de la Tokyo.

„Partea rusă a declarat că suveranitatea și jurisdicția Rusiei asupra Insulelor Kurile de Sud sunt incontestabile”, a precizat ministerul rus de Externe într-un comunicat de presă după întâlnire.

Ministerul a adăugat că insulele aparțin legal Rusiei. „Orice încercare a părții japoneze de a pune sub semnul întrebării, direct sau indirect, această realitate evidentă este absolut inacceptabilă și ilegală”, au mai transmis reprezentanții diplomației ruse.

Disputa în privința insulelor, nerezolvată timp de opt decenii, a împiedicat Rusia și Japonia să încheie un tratat de pace formal care ar debloca legături economice mai strânse între ele.

Moscova se gândește la „contramăsuri”

Relațiile din cele două țări s-au înrăutățit brusc de când Rusia a lansat războiul la scară largă împotriva Ucrainei în 2022, iar Japonia s-a alăturat altor națiuni în condamnarea invaziei și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei.

Având în vedere participarea Japoniei la sancțiuni și sprijinul acordat Ucrainei, Muto a fost informat că Moscova își rezervă dreptul de a lua „contramăsuri adecvate”, se arată în comunicatul ministerului rus de Externe, fără a oferi mai multe detalii.

Diplomatul nipon a părăsit sediul ministerului, după 20 de de minute, fără a face declarații reporterilor care îl așteptau în fața clădirii, a relatat presa rusă de stat.

Și Japonia l-a convocat săptămâna trecută pe ambasadorul Rusiei la Tokyo, Nikolai Nozdriev, pentru a protesta față de vizita liderului de la Kremlin.