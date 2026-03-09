Dispute în coaliție pe tema achitării datoriilor Primăriei Capitalei din banii altor administrații locale

Reprezentanţii PSD, USR şi UDMR au acuzat, luni, în şedinţa coaliţiei dedicată discuţiilor pe buget, introducerea în proiect a unui mecanism prin care să se achite din banii comunităţilor locale din toata ţara restanţele Primăriei Capitalei. Premierul a cerut eliminarea amendamentului, în urma criticilor venite dinspre liderii partidelor, informează News.ro.

Potrivit unor surse, în cadrul şedinţei de coaliţie, reprezentanţii PSD, USR şi UDMR au ridicat problema introducerii pe furiş în buget a unui mecanism prin care să se achite din banii comunităţilor locale din toata ţara plata restanţelor Primăriei Capitalei către proprii furnizori şi către companiile municipale, precum Termoenergetica şi STB.

În cadrul discuţiilor, liderul USR Dominic Fritz a subliniat că nu este de acord să plătească toţi datoriile unor primari care nu ştiu să drămuiască bugetul propriu.

„Nu puteți lua ostatic bugetul”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a amintit că premierul Ilie Bolojan, anul trecut, a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plăteşte chermeze, iar acum este de acord. Grindeanu a arătat că este nevoie de ceva unitar şi echitabil pentru toate localităţile cu probleme din România, nu ceva cu dedicaţie pentru Capitală.

„Nu puteţi lua ostatic bugetul României, pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală”, a spus liderul PSD în şedinţă.

Premierul Ilie Bolojan a propus scoaterea amendamentului din buget. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis liderilor coaliţiei că Bucureştiul va intra în incapacitate de plată.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor i-a replicat că e treaba lui, ca primar, să găsească soluţii pentru ca acest lucru să nu se întâmple.

Surse liberale au precizat luni că forma finală a proiectului de buget, care a fost discutată de premier şi de ministrul Finanţelor cu liberalii din comisiile parlamentare de buget-finanţe şi de administraţie, este concentrat pe sprijinirea investiţiilor, dar care vizează şi evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei.

Liberalii arătau că proiectul de buget include şi sumele necesare evitării incapacităţii de plată a Primăriei Municipiului Bucureşti, prevedere care va fi dublată de angajamentul actualei administraţii că va face reforme majore.