Distracție prietenoasă cu mediul: Electric Castle își prezintă rezultatele la capitolul sustenabilitate

Peste 120 de ore de distracție dar și un excelent prilej pentru 289.000 de participanți de a proba că un festival poate fi trăit într-un mod sustenabil: ediția 2025 a Electric Castle a reușit să depășească noi praguri în obiectivele organizatorilor de a crea un eveniment ce respectă mediul. O creștere cu 10% a participanților ce au optat pentru trenuri și autobuze și 9 tone de plastic salvate prin utilizarea de pahare reciclabile sunt doar câțiva dintre indicatorii eco înregistrați la ediția a 11-a a festivalului.

Electric Castle este cunoscut pentru puterea comunității de fani de a crea momente unice, împreună. Atunci când acestea au și un impact mai redus mediul, ele sunt cu atât mai speciale. La ediția din iulie 2025, 46.000 de participanți au ales să renunțe la mașină și să ajungă pe domeniul Banffy cu trenurile și autobuzele puse la dispoziție de organizatori, o creștere cu 10% față de anul anterior. Peste 6.000 de autoturisme au sosit în parcările EC cu toate locurile ocupate, semn că sistemul de carpooling cu acces gratuit și premiile oferite de OMV, partenerul în proiect, atrag tot mai mult atenția asupra acestui mod de a reduce numărul de mașini care se deplasează către și dinspre festival. Mașinile folosite pentru transportul artiștilor în Electic Castle au fost în proporție de 70% electrice, ambiția organizatorilor fiind de a crea exclusiv o flotă electrică sau hibrid pentru ediția de anul viitor.

Cișmelele cu apă potabilă gratuită și utilizarea paharelor de plastic reutilizabile au scăzut cantitatea de pet-uri în festival cu până la 9 tone, alte 150.000 de sticle de plastic fiind reciclate prin sistemul ReturRO. Impactul direct: cantitatea totală de deșeuri colectate în ediția din acest an a fost cu 15 de tone mai mică decât în 2024. Sistemul de colectare selectivă și echipa de „eroi ai curățeniei” coordonată de Lidl România a avut o contribuție majoră în acest succes.

O inițiativă testată, pentru al doilea an consecutiv, colectarea separată a mucurilor de țigară, prinde popularitate printre participanți. Cele 50.000 de resturi plasate în recipientele speciale fac mult mai ușoară munca organizatorilor în refacerea celor 12 hectare de iarbă care sunt replantate după fiecare ediție. Pe termen lung, festivalul intenționează să direcționeze aceste deșeuri către producția de paleți, însă e nevoie de o cantitate mai mare pentru ca fabricile specializate să poată fi implicate.

Asociația Respiră Verde s-a ocupat de colectarea a 1,5 tone de ulei alimentar uzat de la comercianții din festival, toate urmând a fi transformate în lumânări de unitatea protejată OilRight.

Castelul Banffy primește sprijin în procesul de restaurare prin donația de 40.000 de euro pe care Lidl Romania a făcut-o pentru lucrări, fiind al 7-lea an consecutiv în care compania se implică în acest demers.

Creșterea alimentării cu curent electric din rețea, limitarea utilizării generatoarelor Stage-V, chiar dacă sunt de ultimă generație, utilizarea doar a dușurilor cu temporizator pentru un consum mai mic cu până la 3 milioane de litri de apă, reutilizarea a 10 tone de materiale prin reintegrarea mobilierului urban și suporturilor de promovare din ediții anterioare sunt alte inițiative care, pe termen lung, își aduc contribuția la reducerea impactului asupra mediului.

Întreaga poveste a programelor de sustenabilitate derulate de Electric Castle poate fi descoperită aici https://electriccastle.ro/sustainability

