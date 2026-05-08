Distrugătoarele Marinei SUA din jurul Ormuz, sub atacul rachetelor iraniene, anunță presa de la Teheran. „Au fost forțate să fugă”

Unitățile navale ale Marinei SUA care operau în zona Strâmtorii Ormuz au fost ținta unor rachete iraniene, lansate ca ripostă în urma unui atac al armatei americane efectuat cu o zi înainte asupra unui petrolier iranian, a transmis joi televiziunea de stat din Iran IRIB, citând un oficial militar a cărei identitate nu a dezvăluit-o, scriu Reuters și AFP.

Anunțul presei iraniene a venit la scurt timp după ce aceasta a relatat explozii pe insula iraniană Qeshm situată în strâmtoarea Ormuz.

Navele militare americane au fost nevoite să se retragă după ce au suferit avarii în urma loviturilor cu rachete iraniene, a susținut presa de la Teheran.

„Unitățile inamice din strâmtoare au fost ținta rachetelor iraniene și au fost forțate să fugă după ce au suferit daune”, a transmis postul IRIB, citându-l pe oficialul militar neidentificat.

Momentan, nu este clar când a avut loc incidentul, notează Reuters.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a scris că trei distrugătoare americane aflate în apropierea Strâmtorii Hormuz au fost ținta atacului lansat de marina iraniană.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere. Cu o zi înainte, armata americană anunțase că a lovit un petrolier sub pavilion iranian care încerca să navigheze către un port al Iranului.

Anunțul de miercuri al armatei SUA

Miercuri, forțele americane au avertizat petrolierul M/T Hasna, sub pavilion iranian și fără încărcătură la bord, că încalcă blocada navală impusă de SUA, însă echipajul „nu s-a conformat”, astfel că un avion american de tip F/A-18 Super Hornet „a dezactivat cârma navei prin tragerea mai multor proiectile cu tunul de 20 mm”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), într-o postare pe X.

„Hasna nu se mai îndreaptă spre Iran”, a precizat CENTCOM, adăugând că „blocada americană împotriva navelor care încearcă să intre sau să părăsească porturile iraniene rămâne în vigoare”.

A fost pentru a doua oară când armata SUA a tras asupra unei nave despre care susține că a încercat să sfideze blocada aflată în vigoare din 13 aprilie.

Pe 19 aprilie, o altă navă sub pavilion iranian, M/V Touska, a încercat să încalce blocada și a ignorat mai multe avertismente transmise de un distrugător american, a anunțat atunci CENTCOM.

Nava de război americană a ordonat în cele din urmă echipajului să evacueze camera motoarelor, asupra căreia a tras apoi mai multe proiectile.

La începutul acestei săptămâni, CENTCOM a transmis că peste 50 de nave comerciale „au fost obligate să se întoarcă din drum sau să revină în port pentru a respecta” blocada.