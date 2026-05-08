Lovituri de ripostă asupra Iranului, după atacul care a vizat cele trei nave de război americane. Anunțul armatei SUA

Avion F-16E Fighting Falcon al Forțelor Aeriene ale SUA, în timpul unei misiuni de bombardament în Operațiunea Epic Fury, pe 2 aprilie 2026. FOTO: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Statele Unite au lovit joi ținte militare iraniene după ce forțele de la Teheran au atacat trei distrugătoare americane care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, a transmis armata americană, în ceea ce a catalogat drept lovituri de ripostă la adresa unor „ostilități neprovocate” din partea Iranului, informează AFP și Reuters.

Armata SUA a anunțat că a „țintit facilități militare iraniene” după ce trei dintre navele sale de război au fost atacate în timp ce traversau strâmtoarea Ormuz spre Golful Persic.

„Forțele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate și au ripostat cu lovituri defensive în timp ce distrugătoare cu rachete ale marinei SUA traversau strâmtoarea Ormuz spre Golful Persic pe 7 mai”, a transmis comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X, adăugând că a fost vorba despre atacuri cu „rachete, drone și ambarcațiuni mici” lansate de Iran.

Forțele SUA au „eliminat amenințările iminente și au vizat instalațiile militare iraniene responsabile de atacarea forțelor americane, inclusiv bazele de lansare a rachetelor și dronelor; locațiile de comandă și control; precum și nodurile de informații, supraveghere și recunoaștere”, a precizat CENTCOM.

„Forțele iraniene au lansat multiple rachete, drone și ambarcațiuni mici” asupra celor trei nave de război, dar niciuna nu a fost lovită, a mai transmis Comandamentul Central al armatei americane, în mesajul postat pe X.

Conducerea armatei americane a adăugat că Iranul a lansat aceste atacuri în timp ce trei distrugătoare ale Marinei SUA – Truxtun, Peralta și Mason – tranzitau Strâmtoarea Ormuz către Golful Oman.

„CENTCOM nu urmărește escaladarea conflictului, dar rămâne poziționat și pregătit să protejeze forțele americane”, mai scrie în comunicatul armatei SUA.

Nu a fost clar imediat ce impact ar avea această evoluție a evenimentelor asupra armistițiului încheiat luna trecută, dar Comandamentul Central al SUA a descris atacurile ca fiind efectuate în legitimă apărare.

Mai devreme, Comandamentul militar comun al Iranului a susținut că SUA au încălcat armistițiul prin atacarea unui petrolier iranian și a unei alte nave care intrau în Strâmtoarea Ormuz, precum și prin lovirea unor zone civile.

Nu este prima dată când cele două părți se angajează în schimburi de focuri de la intrarea în vigoare a fragilului armistițiu.

Luni, armata americană a anunțat că a distrus șase ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni și a interceptat rachete de croazieră și drone iraniene, în timp ce a susținut că Teheranul încearcă să zădărnicească eforturile marinei americane de a redeschide traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Washingtonul încă aștepta răspunsul Iranului la cea mai recentă propunere americană menită să pună capăt luptelor, dar ar lăsa nerezolvate, deocamdată, cele mai controversate chestiuni, mai ales cea legată de programul nuclear al Iranului.

Propunerea SUA ar pune capăt în mod oficial conflictului pe scară largă întrerupt prin armistițiul anunțat pe 7 aprilie. Dar aceasta nu abordează cererile-cheie ale SUA ca Iranul să-și suspende activitatea nucleară și să redeschidă strategica Strâmtoare Ormuz, care înainte de război gestiona o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

3 distrugătoare ale Marinei SUA din jurul Ormuz, vizate de tirul rachetelor iraniene

Iranul a deschis focul ca represalii la „atacul asupra unui petrolier iranian de către armata americană”, a anunțat mai devreme în cursul serii de joi televiziunea de stat IRIB, la scurt timp după ce a raportat explozii pe insula iraniană Qeshm, situată în strâmtoarea Ormuz.

Trei nave militare americane au fost nevoite să se retragă după ce au suferit avarii în urma loviturilor cu rachete iraniene, a susținut presa de la Teheran.

„Unitățile inamice din strâmtoare au fost ținta rachetelor iraniene și au fost forțate să fugă după ce au suferit daune”, a transmis postul IRIB, citând un oficial militar neidentificat.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a scris că trei distrugătoare americane aflate în apropierea Strâmtorii Hormuz au fost ținta atacului lansat de marina iraniană.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

Miercuri, armata americană anunțase că a lovit un petrolier sub pavilion iranian care încerca să navigheze către un port al Iranului. Forțele americane au avertizat petrolierul M/T Hasna, sub pavilion iranian și fără încărcătură la bord, că încalcă blocada navală impusă de SUA, însă echipajul „nu s-a conformat”, astfel că un avion american de tip F/A-18 Super Hornet „a dezactivat cârma navei prin tragerea mai multor proiectile cu tunul de 20 mm”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), într-o postare pe X.

„Hasna nu se mai îndreaptă spre Iran”, a precizat CENTCOM miercuri, adăugând că „blocada americană împotriva navelor care încearcă să intre sau să părăsească porturile iraniene rămâne în vigoare”.

A fost pentru a doua oară când armata SUA a tras asupra unei nave despre care susține că a încercat să sfideze blocada aflată în vigoare din 13 aprilie.