Petrolier „dezactivat”. Marina SUA a trimis un Super Hornet să deschidă focul asupra unei nave iraniene care încerca să spargă blocada

Avion F/A-18E Super Hornet, pe cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în timpul operațiunii Epic Fury, 2 martie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Un avion de război al Marinei SUA a deschis focul și a avariat un petrolier care încerca să încalce blocada impusă de Washington porturilor iraniene, a anunțat miercuri armata americană, potrivit AFP.

Este a doua oară când armata SUA trage asupra unei nave despre care susține că încearcă să sfideze blocada aflată în vigoare din 13 aprilie.

Forțele americane au avertizat petrolierul M/T Hasna, sub pavilion iranian și fără încărcătură la bord, că încalcă blocada, însă echipajul „nu s-a conformat”, astfel că un avion american de tip F/A-18 Super Hornet „a dezactivat cârma navei prin tragerea mai multor proiectile cu tunul de 20 mm”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe X.

„Hasna nu se mai îndreaptă spre Iran”, a precizat CENTCOM, adăugând că „blocada americană împotriva navelor care încearcă să intre sau să părăsească porturile iraniene rămâne în vigoare”.

Pe 19 aprilie, o altă navă sub pavilion iranian, M/V Touska, a încercat să încalce blocada și a ignorat mai multe avertismente transmise de un distrugător american, a anunțat atunci CENTCOM.

Nava de război americană a ordonat în cele din urmă echipajului să evacueze camera motoarelor, asupra căreia a tras apoi mai multe proiectile.

CENTCOM a transmis luni că peste 50 de nave comerciale „au fost obligate să se întoarcă din drum sau să revină în port pentru a respecta” blocada.

Trump a suspendat operațiunea „Proiectul Libertate”

Deși blocada porturilor iraniene continuă, președintele american Donald Trump a anunțat marți suspendarea operațiunii americane „Proiect Libertate”, lansată cu doar 48 de ore înainte pentru a permite sutelor de nave blocate în Golf să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

Trump a motivat decizia prin „progresele importante făcute în direcția unui acord complet și definitiv cu liderii iranieni”.

Ulterior, Teheranul a respins informațiilor potrivit cărora SUA se apropie de un acord cu Iranul pentru un memorandum de înțelegere de o pagină privind încheierea războiului. El a spus că textul reprezintă „o listă de dorințe a americanilor, nu realitatea”.