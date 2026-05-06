Petrolier „dezactivat”. Marina SUA a trimis un Super Hornet să deschidă focul asupra unei nave iraniene care încerca să spargă blocada
Un avion de război al Marinei SUA a deschis focul și a avariat un petrolier care încerca să încalce blocada impusă de Washington porturilor iraniene, a anunțat miercuri armata americană, potrivit AFP.
Este a doua oară când armata SUA trage asupra unei nave despre care susține că încearcă să sfideze blocada aflată în vigoare din 13 aprilie.
Forțele americane au avertizat petrolierul M/T Hasna, sub pavilion iranian și fără încărcătură la bord, că încalcă blocada, însă echipajul „nu s-a conformat”, astfel că un avion american de tip F/A-18 Super Hornet „a dezactivat cârma navei prin tragerea mai multor proiectile cu tunul de 20 mm”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe X.
„Hasna nu se mai îndreaptă spre Iran”, a precizat CENTCOM, adăugând că „blocada americană împotriva navelor care încearcă să intre sau să părăsească porturile iraniene rămâne în vigoare”.
Pe 19 aprilie, o altă navă sub pavilion iranian, M/V Touska, a încercat să încalce blocada și a ignorat mai multe avertismente transmise de un distrugător american, a anunțat atunci CENTCOM.
Nava de război americană a ordonat în cele din urmă echipajului să evacueze camera motoarelor, asupra căreia a tras apoi mai multe proiectile.
CENTCOM a transmis luni că peste 50 de nave comerciale „au fost obligate să se întoarcă din drum sau să revină în port pentru a respecta” blocada.
Trump a suspendat operațiunea „Proiectul Libertate”
Deși blocada porturilor iraniene continuă, președintele american Donald Trump a anunțat marți suspendarea operațiunii americane „Proiect Libertate”, lansată cu doar 48 de ore înainte pentru a permite sutelor de nave blocate în Golf să traverseze Strâmtoarea Ormuz.
Trump a motivat decizia prin „progresele importante făcute în direcția unui acord complet și definitiv cu liderii iranieni”.
Ulterior, Teheranul a respins informațiilor potrivit cărora SUA se apropie de un acord cu Iranul pentru un memorandum de înțelegere de o pagină privind încheierea războiului. El a spus că textul reprezintă „o listă de dorințe a americanilor, nu realitatea”.