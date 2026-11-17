Moscova a greșit considerând că poate ataca podurile din Kiev fără consecințe strategice, spune Yaroslav Trofimov, corespondent-șef pentru afaceri externe al The Wall Street Journal.

„Planificatorii militari ruși sunt încă prinși în capcana autodistructivă de a subestima capacitățile Ucrainei“, a scris Trofimov pe contul său de X după ce, în noaptea de luni spre marți, ucrainenii au reușit să doboare o secțiune-cheie a podului Kerci.

„Au crezut, într-un fel, că pot lansa rachete asupra podurilor care leagă cele două părți ale orașului Kiev (ceea ce fac de câteva săptămâni, inclusiv loviturile de ieri) fără să ia în considerare faptul că Ucraina este capabilă să dea un răspuns strategic”, a spus cunoscutul jurnalist de origine ucraineană, finalist de mai multe ori în cursa pentru premiul Pulitzer.

Navigația prin Kerci e și ea afectată

De asemenea, Trofimov a remarcat că prăbușirea secțiunii de pod va afecta și navigația prin strâmtoarea Kerci.

„Timp de luni sau poate chiar ani, nu se vor mai efectua transporturi maritime din/către Marea Azov; ruinele podului blochează singurul canal de navigație dintre Marea Neagră și Marea Azov”, a sublinait el.

There will be no shipping from/two the Sea of Azov for months or maybe years, The ruins of the bridge are blocking the only navigation channel between the Black and Azov seas. — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) November 17, 2026

Podul Kerci, cunoscut și drept podul Crimeei, cu o lungime de 19 km, destinat traficului rutier și feroviar, a fost o rută cheie de aprovizionare pentru forțele ruse din Ucraina și este considerat pe scară largă drept unul dintre proiectele emblematice de infrastructură ale președintelui rus Vladimir Putin.

Nou atac asupra capitalei ucrainene

Kievul și podurile sale au fost ținta unui nou atac aerian rusesc masiv și în noaptea de luni spre marți.

Forțele ruse au lovit luni seara două poduri care traversează râul Dnipro în capitală, a declarat primarul din Kiev, Vitali Klitschko.

„Atacurile au lovit podurile Nord și Sud din capitală. În urma atacului inamic, au fost avariate sisteme de infrastructură critică”, a scris el pe Telegram. „Alimentarea cu apă și încălzirea sunt perturbate în anumite cartiere”, a adăugat Klitschko.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat marți dimineață că forțele sale au efectuat în timpul nopții un atac de amploare asupra unor instalații militar-industriale ucrainene, asupra infrastructurii de transport din Kiev și Zaporojie, precum și din regiunile Cerkasî și Dnipropetrovsk.

Rusia vrea „să rupă în două” rețeaua din Kiev

Cele mai recente atacuri vin în urma unor atacuri repetate ale Rusiei asupra podurilor care leagă malurile estic și vestic ale râului Dnipro din Kiev.

În evaluarea sa din 14 noiembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că intensificarea atacurilor Rusiei asupra podurilor din Kiev ar putea face parte dintr-un efort de a diviza rețeaua electrică a capitalei de-a lungul râului Dnipro.

Conform ISW, Moscova are ca scop să perturbe traficul civil și logistica, izolând în același timp anumite părți ale rețelei electrice a Ucrainei, ceea ce ar îngreuna redistribuirea energiei electrice pe timp de iarnă.

Pe măsură ce temperaturile scad, forțele ruse au atacat în repetate rânduri infrastructura energetică și de transport a Ucrainei, punând în pericol serviciile esențiale pentru civili.