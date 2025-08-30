Diviziune profundă între țările UE la summitul de sâmbătă al miniștrilor de externe. Kaja Kallas: „Este cu siguranță o foarte mare problemă”

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au apărut sâmbătă profund divizați în privința războiului din Gaza, unii dintre ei solicitând UE să exercite o mare presiune economică asupra Israelului, în timp ce alții au afirmat răspicat că nu sunt dispuși să meargă atât de departe.

„Suntem divizați în privința acestei chestiuni”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, la sosirea sa la o reuniune cu miniștrii de profil în capitala daneză Copenhaga.

„Este cu siguranță o foarte mare problemă”

„Dacă nu avem o voce unitară… pe această temă, nu avem voce pe scena mondială. Așadar, este cu siguranță o foarte mare problemă”, a spus ea.

Kallas a spus că „nu este foarte optimistă” că miniștrii vor putea ajunge la un acord chiar și asupra unei propuneri pe care ea a descris-o ca fiind blândă – întrucât este mai puțin severă decât alte opțiuni – de a restricționa accesul Israelului la un program de finanțare a cercetării al UE.

Războiul – declanșat ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului de către gruparea militantă palestiniană Hamas – a scos la suprafață diferențe profunde între cele 27 de țări ale UE cu privire la Orientul Mijlociu.

Israelul are aliați destui în UE

Multe guverne ale UE au criticat modul în care Israelul a condus războiul, în special în ceea ce privește uciderea de civili și restricțiile asupra ajutorului umanitar. Însă acestea nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la o acțiune politică sau economică a UE care chiar să aibă un impact

Țări precum Irlanda, Spania, Suedia și Țările de Jos au solicitat suspendarea acordului de liber schimb al UE cu Israelul. Însă aliații tradiționali ai Israelului, precum Germania, Ungaria și Republica Cehă, au respins astfel de măsuri.

„Dacă UE nu acționează acum în mod colectiv și nu ia sancțiuni împotriva Israelului, când o va face? Ce altceva ar mai putea face? Copiii mor de foame”, a declarat ministrul irlandez de externe, Simon Harris.

Europa este cel mai mare partener comercial al Israelului

Un organism global de monitorizare a foametei, care colaborează cu Organizația Națiunilor Unite și cu marile agenții de ajutor umanitar, a declarat săptămâna trecută că a constatat existența foametei în Gaza. Israelul a respins aceste concluzii.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului, comerțul cu mărfuri între cele două părți ridicându-se la 42,6 miliarde de euro anul trecut, potrivit UE.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul a precizat clar că Israelul trebuie să respecte principiile umanitare în războiul său împotriva Hamas și că Germania a suspendat livrarea de arme care ar putea fi utilizate în Gaza.

El a afirmat însă că Germania „nu este foarte convinsă” de propunerea de a restricționa accesul Israelului la fondurile de cercetare ale UE, punând sub semnul întrebării utilitatea suspendării unei astfel de cooperări civile pe care el o consideră sensibilă.

Oficialii Comisiei Europene spun că au propus această măsură pentru a trimite un semnal inițial Israelului și pentru că nu este nevoie de unanimitate pentru a fi adoptată. Ar fi suficient sprijinul a 15 țări, dacă acestea reprezintă 65% din populația UE.

Israelul a respins criticile aduse modului cum duce războiul și afirmă că acțiunea sa militară este necesară pentru a învinge Hamas.