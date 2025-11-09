„Divorțul de aeroport” este cea mai bună metodă pentru o vacanță relaxată și „secretul unei relații reușite”, spun cei care recurg la el / Experții au explicat de ce

„Divorțul de aeroport” este o tactică – botezată astfel de un jurnalist britanic de travel – prin care un cuplu care pleacă în vacanță cu avionul se desparte pentru perioada de dinainte de îmbarcare ca să fie mai relaxați și se reunesc la bord, potrivit Yahoo și CNN.

Lui îi place să ajungă cu patru ore mai devreme pentru zbor și apoi să se relaxeze în sala de așteptare. Ea preferă să bea un cocktail înainte de zbor și să vadă ce oferte sunt în magazinele duty-free. Acesta este „divorțul de la aeroport”.

Jurnalistul britanic de turism Huw Oliver a inventat această expresie pentru a explica modul în care el și logodnica sa trec împreună prin controlul de securitate al aeroportului, se separă pentru a face activități diferite în aeroport (să bea o bere, să testeze parfumuri, să urmărească obsesiv ecranul cu plecări) și apoi se reunesc la bordul avionului.

Unii ar putea spune că e vorba doar de un „compromis”, dar Oliver afirmă că „divorțul de aeroport” a făcut minuni pentru relația sa și că acesta dă tonul unei vacanțe fericite.

Pentru multe cupluri, cea mai dificilă parte a călătoriei este timpul petrecut la aeroport. Între cozile la controlul de securitate, schimbările de poartă, foamea și timpul de așteptare, totul pare amplificat.

„Divorțul de aeroport”: De ce funcționează, potrivit experților

Jurnalistul britanic a introdus noul termen în rubrica sa de călătorii din Sunday Times, afirmând cu umor că „divorțul de aeroport” este „secretul unei relații fericite”. Articolul original a lui Oliver a avut un mare succes.

După câteva zile, revista Afar a publicat un articol intitulat „Ce este divorțul la aeroport și ar trebui să îl încercați?”, explorând nu doar originea termenului, ci și fundamentele sale psihologice.

Atât experții în călătorii, cât și experții în sănătate mintală au fost de acord că divorțul la aeroport este un concept excelent.

Divorțul la aeroport nu este o despărțire. Este o perioadă-tampon. Logica sa poate fi intuită ușor: aeroporturile provoacă tensiune.

Un călător vrea să viziteze toate magazinele, în timp ce altul caută un loc liniștit. Unul vine cu ore în avans, celălalt preferă să intre în ultimul moment. În acea atmosferă tensionată, neînțelegerile minore pot scăpa rapid de sub control.

Separându-se în mod conștient, cuplurile pot evita conflictele înainte ca acestea să înceapă, iar fiecare parte păstrează controlul asupra experienței sale la aeroport.

Datele științifice susțin metoda. Studiile arată că anxietatea crește în aeroporturi, iar în articolul său, Oliver a citat un sondaj British Airways din 2023 în care aproximativ 54% dintre participanți au recunoscut că personalitatea lor se schimbă în aeroport.

Divorțurile la aeroport permit oamenilor să aleagă comportamente și activități care le aduc confort și stabilitate, evitând astfel conflictele cu un partener care ar putea prefera o rutină diferită.

Foto: Rosshelen | Dreamstime.com