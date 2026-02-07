Dizeuza Jenny Boerescu și povestea ei incredibilă. Diva Bucureștiului interbelic, în fotografii descoperite după decenii de uitare

În Bucureștiul interbelic a existat un formidabil un duet de fete foarte frumoase, primul duet feminin din România.

Era format din domnișoara Jenny Boerescu și Rada Moldovan, soția lui Cristian Vasile, faimosul trubadur care ne-a dăruit Zaraza.

În anii’30, cele două cântărețe formau un tot fermecător în spectacole și înregistrări ca “Pe străduța noastră mică”, “Îți cânt iubirea mea nebună”, alături de Sandu Stelian și Cristian Vasile.

Povestea domnișoarei Jenny Moldovan ar fi rămas și azi îngropată în anonimat, dacă o cercetătoare în domeniul artelor vizuale, nu ar fi primit cadou de ziua ei un misterios album cu fotografii.

Descoperă, pe B365.ro, povestea dizeuzei Jenny Boerescu în imagini inedite, recuperate după cecenii de uitare.