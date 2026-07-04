Medvedev consideră ilegale toate sancţiunile împotriva Rusiei: „Nu sunt prevăzute nicăieri, nici în Carta ONU”

Toate restricţiile unilaterale impuse Rusiei sunt ilegale şi nici măcar nu pot fi considerate sancţiuni, a afirmat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, conform agenției de stat ruse Tass, citată de News.ro.

Sunt măsuri care nu sunt prevăzute de Carta ONU sau de alte tratate internaţionale, a precizat oficialul rus după o vizită în Iran.

„Ce sunt sancţiunile ilegale? Sunt măsuri care nu sunt prevăzute nici în Carta ONU, nici în alte tratate internaţionale. Toate sancţiunile impuse Moscovei sunt, de fapt, măsuri ilegale. De aceea nici măcar nu le numim sancţiuni. Sunt doar restricţii unilaterale ilegale”, a declarat Medvedev.

Zilele trecute, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a propus, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei, o interdicţie de viză din partea UE pentru patriarhul ortodox rus Kirill, un aliat al liderului rus Vladimir Putin, care a lăudat şi a justificat în repetate rânduri invazia pe scară largă din Ucraina.

Diplomaţii UE au discutat totodată o propunere de îngheţare a plafonului de preţ pentru vânzările de petrol rusesc, stabilit în prezent la 44 de dolari pe baril.

Cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni, prezentat de Kaja Kallas la 9 iunie, vizează sectoarele militar-industrial şi financiar ale Rusiei care susţin războiul acesteia împotriva Ucrainei.