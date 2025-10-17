DNA, despre dosarul șefei Spitalului Militar: A dispus angajarea nelegală de experți într-un dosar cu fonduri europene / A aprobat acte în locul ministrului
Florentina Ioniță-Radu, manager al Spitalului Militar Central din București, și alți 18 militari sunt urmăriți penal pentru suspiciuni de corupție într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai unității medicale implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, a transmis vineri DNA într-un comunicat de presă.
Florentina Ioniță-Radu, care are gradul de general maior, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune. Ea are termen de 7 zile pentru a depune o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei.
Procurorii DNA au suspiciuni că în cadrul unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, Ioniță s-a folosit de calitatea de comandant/manager al spitalului și a dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții aferente proiectului, în afara organigramei unității medicale.
„Prin aceste demersuri, inculpata Ioniță-Radu Florentina, ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna bugetului Uniunii Europene, a bugetului de stat și a bugetului unității medicale militare de 8.290.401 lei (n.r. peste 1,6 milioane de euro)”, precizează procurorii.
În acest proiect au fost angajate nelegal 18 cadre militare active cu funcția de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, potrivit DNA. Cele 18 persoane au fost puse sub urmărire penală în acest dosar.
„Pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a evita în mod formal conflictul de interese, în legătură cu selecția inculpatei Ioniță-Radu Florentina, aceasta l-ar fi delegat pe suspectul Ștefani Constantin ca, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial pentru funcția de director științific, deținută de inculpată în cadrul proiectului european respectiv”, spun procurorii anticorupție.
A aprobat acte în locul ministrului
Ioniță a aprobat în mod nelegal o Procedură operațională, deși abilitat pentru aceasta era ministrul Apărării și a emis și a semnat în afara cadrului legal mai multe decizii în locul șefului Statului Major al Apărării, potrivit investigației procurorilor.
„În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, inculpata Ioniță-Radu Florentina, în calitatea menționată anterior, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaționale și a deciziilor menționate anterior, ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 – decembrie 2023, aferente funcțiilor deținute ca experți în cadrul proiectului european”, spun procurorii.
Cei 18 experți sunt urmăriți penal întrucât au sprijinit-o pe șefa Spitalului Militar în derularea activităților de corupție. Despre ei, DNA spun că au întocmit și semnat fișele individuale de pontaj, acestea fiind ulterior folosite în vederea ordonanțării la plată a drepturilor salariale aferente funcțiilor deținute în cadrul proiectului.
Cine sunt cei 18 militari vizați de DNA
- 1. colonel ȘTEFANI CONSTANTIN, la data faptelor șef Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale) și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale);
- 2. general de brigadă (colonel la data comiterii faptei) JINGA MARIANA, locțiitor al comandantului (director general adjunct) Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”,
- 3. colonel GLĂVAN DRAGOȘ-CONSTANTIN, care, din anul 2019 exercită funcția de șef al Agenției Telemedicină, iar, din februarie 2025, exercită prin împuternicire funcția de locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 4. colonel COSTACHE DANIEL-OCTAVIAN, în calitate de medic primar la Structura de cercetare-dezvoltare din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 5. colonel COSTACHE RALUCA-SIMONA, în calitate de șef Laborator Endoscopie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 6. căpitan GAVRILĂ ANDREI-IONUȚ, în calitate de medic primar la Cabinet Gastroenterologie / Ambulatoriu Clinic Integrat din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 7. maior DUMITRU ANDRADA-LOREDANA, în calitate de medic primar la Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 8. căpitan CHIRVASE MARIA-MIRELA, în calitate de medic primar la Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 9. colonel (r.) BERBEC PETRE-SORIN, la data faptei cadru militar activ la Spitalul Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, iar ulterior personal civil contractual (medic) în cadrul aceluiași spital;
- 10. colonel (r.) CIOBANU OANA-MAGDALENA, la data faptei șef Birou Relații Publice din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 11. colonel NUȚĂ IONEL-PETRUȚ, în calitate de șef Secție Gastroenterologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 12. locotenent-colonel EFTIMIE LUCIAN-GEORGE, în calitate de șef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 13. colonel (r.) BAZGA IONUȚ, la data faptei locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 14. colonel DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de Director Financiar-Contabil din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 15. colonel VASILE LAVINIA-DIANA, în calitate de militar activ MApN și, din anul 2017, angajată a Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”, ocupând din luna septembrie 2024 funcția de șef Oficiu Resurse Umane;
- 16. colonel GEORGESCU GEORGE, la data faptelor șef Birou Juridic din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila” și care, ulterior, începând cu data de 01.10.2022, a fost numit în funcția de șef Oficiu Direcția Generală Juridică;
- 17. căpitan ÎMPĂRATU ANCA-ANDREEA, în calitate de militar activ la structura de achiziții din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”;
- 18. colonel BACIOI FLORIN-GABRIEL, în calitate de șef Secție Farmaceutică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”.