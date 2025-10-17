DNA, despre dosarul șefei Spitalului Militar: A dispus angajarea nelegală de experți într-un dosar cu fonduri europene / A aprobat acte în locul ministrului

Medicul militar Florentina Ioniță iese din sediul DNA și este escortată spre mașina avocatei de jandarmi din cadrul BSIJ la finalul audierilor, în Bucuresti, 16 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Florentina Ioniță-Radu, manager al Spitalului Militar Central din București, și alți 18 militari sunt urmăriți penal pentru suspiciuni de corupție într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai unității medicale implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, a transmis vineri DNA într-un comunicat de presă.

Florentina Ioniță-Radu, care are gradul de general maior, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune. Ea are termen de 7 zile pentru a depune o cauțiune în valoare de 1.000.000 de lei.

Procurorii DNA au suspiciuni că în cadrul unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, Ioniță s-a folosit de calitatea de comandant/manager al spitalului și a dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții aferente proiectului, în afara organigramei unității medicale.

„Prin aceste demersuri, inculpata Ioniță-Radu Florentina, ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna bugetului Uniunii Europene, a bugetului de stat și a bugetului unității medicale militare de 8.290.401 lei (n.r. peste 1,6 milioane de euro)”, precizează procurorii.

În acest proiect au fost angajate nelegal 18 cadre militare active cu funcția de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, potrivit DNA. Cele 18 persoane au fost puse sub urmărire penală în acest dosar.

„Pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a evita în mod formal conflictul de interese, în legătură cu selecția inculpatei Ioniță-Radu Florentina, aceasta l-ar fi delegat pe suspectul Ștefani Constantin ca, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial pentru funcția de director științific, deținută de inculpată în cadrul proiectului european respectiv”, spun procurorii anticorupție.

A aprobat acte în locul ministrului

Ioniță a aprobat în mod nelegal o Procedură operațională, deși abilitat pentru aceasta era ministrul Apărării și a emis și a semnat în afara cadrului legal mai multe decizii în locul șefului Statului Major al Apărării, potrivit investigației procurorilor.

„În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, inculpata Ioniță-Radu Florentina, în calitatea menționată anterior, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaționale și a deciziilor menționate anterior, ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 – decembrie 2023, aferente funcțiilor deținute ca experți în cadrul proiectului european”, spun procurorii.

Cei 18 experți sunt urmăriți penal întrucât au sprijinit-o pe șefa Spitalului Militar în derularea activităților de corupție. Despre ei, DNA spun că au întocmit și semnat fișele individuale de pontaj, acestea fiind ulterior folosite în vederea ordonanțării la plată a drepturilor salariale aferente funcțiilor deținute în cadrul proiectului.

Cine sunt cei 18 militari vizați de DNA