Doar 10 regizori din lume au în palmares, precum Mungiu, două trofee Palme d’Or la Cannes / „Acum, să trecem la premiile Oscar!”

Se adună tot mai multe reacții după victoria entuziasmantă a lui Cristian Mungiu cu „Fjord”, un film despre o familie de români care a emigrat în Norvegia.

„Mungiu este al zecelea regizor care câștigă două Palme d’Or. Acum să trecem la premiile Oscar”, scrie publicația americană Deadline. Deadline este un site de specialitate din Hollywood, care relatează extensiv despre industria globală de film și televiziune.

„Fjord marchează debutul lui Mungiu într-un film în limba engleză. În film, cei doi protagoniști interpretează un cuplu mixt, format dintr-un român și o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soția. Noua lor viață nu decurge conform planului”, scrie Deadline.

Importanța unui mare distribuitor

Cariera internațională a filmului „Fjord” este abia la început, susțin criticii din presa mondială. Asta nu doar datorită valorii filmului, ci și faptului că „Fjord” este distribuit de distribuitorul american de filme Neon, care a câștigat pentru a șaptea oară consecutiv Palme d’Or.

Până acum, România nu a avut niciun premiu la Oscar. Singurele două nominalizări ale țării oastre au venit în 2021, cu documentarul „Colectiv”, filmul lui Alexander Nanau. De atunci, filmele propuse de România nu au intrat nici pe lista scurtă a Premiilor Oscar.

Park Chan-wook, Chloe Zhao, Demi Moore și Stellan Skarsgård în juriul de la Cannes

Și o altă publicație din SUA, Variety, elogiază filmul lui Mungiu. Este remarcat faptul că Mungiu rămâne credincios temelor dificile. Cu atât mai dificile cu cât ele vin din societatea unde regizorul s-a născut și trăiește.

Chiar dacă de data asta Mungiu a mers până în Norvegia ca să caute povestea, ea este tot despre români și despre felul în care interacționează europenii.

„Mulți mari autori ai cinematografiei mondiale au dat greș atunci când s-au aventurat mai departe de teritoriul lor familiar, dar în cazul lui Mungiu, această călătorie are perfect sens: o mare parte din opera sa s-a concentrat asupra globalizării, migrației și diviziunilor culturale dintre Europa de Est și cea de Vest, astfel încât «Fjord» se integrează imediat în opera sa profundă și provocatoare, în ciuda cadrului său cu totul nou”, a scris Guy Lodge, în recenzia filmului pentru Variety.

Juriul competiției de la Cannes din acest an a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, iar printre membri s-au numărat Chloe Zhao, Demi Moore și Stellan Skarsgård.

Mungiu a vorbit despre „Fundamentalismul de stânga”

Filmul lui Mungiu nu judecă. Dimpotrivă, sunt prezentați într-un mod nuanțat părinții români care au emigrat și care sunt duri cu copiii lor. Mungiu nu predică, dar nici nu se adaugă „stângii” care îi judecă pe credincioși, scrie presa internațională.

„La cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde puține filme s-au remarcat, „Fjord” a fost foarte apreciat pentru povestea captivantă despre ceea ce Mungiu a numit „fundamentalismul de stânga”. Filmul îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, care interpretează doi evanghelici români care se mută în Norvegia, dar cărora, la scurt timp, li se iau copiii de către serviciile sociale pentru că i-au bătut”, a relatat și postul american de televiziune CNBC.