Doar 11 magistrați au venit să vorbească deschis, în fața camerelor de vederi, despre justiție cu Nicușor Dan. Cine sunt ei

O parte din magistrații care participă la discuțiile cu președintele Nicușor Dan despre justiție, la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie 2025. FOTO: captură video Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan are discuții luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care au dorit să vorbească deschis despre situația din sistemul de justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție Capturată” și dezbaterile apărute în urma acestora în spațiul public. 11 magistrați au venit să discute cu șeful statului, în fața camerelor de luat vederi.

Președintele Dan a adresat săptămâna trecută invitația de a avea o discuție „fără limită de timp”, luni, de la ora 10:00, tuturor magistraților care vor să reclame problemele din sistem.

Iar sâmbătă, șeful statului a anunțat că aceste consultări vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mailurile trimise.

Lista integrală a magistraților care participă la discuțiile de la Cotroceni, transmise live:

Dragoș Cătălin, președintele Asociației Forumul Judecătorilor din România, judecător la Curtea de Apel București; Alin Bodnar, Secretar General al Asociației Forumul Judecătorilor, judecător la Tribunalul București; Mihai Cătălin Constanstin, judecător Curtea de Apel Ploiești; Andrei Soare – Judecător Tribunalul Brașov; Liviu Cârneci, judecător Tribunal Covasna; Daniel Ungureanu, procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești; Deriuș Laura, procuroare de la Parchetul Judecătoria Sector 1, București; Vartic Marius Catalin, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat; Alexandru Oancea, procuror al Judecătoriei Gherla, eliberat din funcție la data de 1 noiembrie prin decret prezidențial, la înaintarea demisiei; Bogdan Pîrlog, președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, procuror militar; Cristian Anghel, fost procuror la Parchet Tribunalul București și DNA, care a ocupat o perioadă funcțiile de consilier juridic și director ajunct în Ministerul Justiției. El s-a pensionat în octombrie 2025.

Duminică, șeful statului a anunțat, într-o conferință de presă, că au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții și că există o teamă în rândul acestora că participarea la întâlnirea de la Cotroceni poate avea repercusiuni.

Nicușor Dan a precizat că, în acest context, toate întâlnirile private, care erau programate în regim de confidențialitate, vor fi reprogramate.

Invitația adresată magistraților de șeful statului a venit după ce aproximativ 900 sute de procurori și judecători au semnat un mesaj de solidaritate cu colegii lor care au avut curajul să facă dezvăluirile din documentarul Recorder despre problemele care afectează sistemul de justiție.

Urmăriți mai jos LIVE toate declarațiile celor 11 magistrați care au venit la întâlnirea de luni de la Palatul Cotroceni cu președintele Dan: