Doar 24 de ore de oferte pentru antreprenori. De la conturi la credite și leasing auto: ce pregătește Banca Transilvania de Bank Friday 2026

Pentru un antreprenor, fiecare zi este o provocare. Mai exact, vine cu o listă de lucruri de rezolvat: facturi de plătit, furnizori care așteaptă, salarii, cheltuieli neprevăzute și, undeva printre toate acestea, planuri de dezvoltare care au nevoie de finanțare. Într-o afacere, fiecare cost contează, iar uneori chiar și o economie aparent mică poate face diferența. Ei bine, există o zi în care antreprenorii pot accesa oferte speciale pentru conturile de business, creditele destinate activității curente și leasingul auto. Este vorba despre Bank Friday 2026, campania organizată de Banca Transilvania pe 6 noiembrie. Printre beneficii se numără până la 4 ani în care pot efectua gratuit plăți și încasări nelimitate, dar și șansa de a câștiga o sesiune de mentorat cu Selly sau un premiu de 30.000 de euro.

Să conduci o afacere înseamnă să iei decizii aproape în fiecare zi. Unele țin de lucrurile imediate, precum plata unei facturi sau achiziția unor materiale, în timp ce altele privesc viitorul companiei: un nou proiect, o investiție sau extinderea activității. Dincolo de ideile de business și de planurile de creștere, antreprenorii trebuie să fie atenți și la costurile care se adună de la o lună la alta. Serviciile bancare, accesul la finanțare și achiziția unor autoturisme necesare activității sunt doar câteva dintre aspectele care pot influența bugetul unei firme.

În acest context, Banca Transilvania organizează pe 6 noiembrie o nouă ediție Bank Friday, campanie desfășurată timp de doar 24 de ore, în cadrul căreia antreprenorii pot beneficia de condiții speciale pentru mai multe produse și servicii bancare.

Până la 48 de luni fără costuri pentru plăți și încasări nelimitate

Pentru antreprenorii care vor să își deschidă un cont de business sau să își mute activitatea bancară la BT, campania Bank Friday vine cu o ofertă care poate reduce costurile operațiunilor bancare pe termen lung. Cei care își deschid un cont de business beneficiază de 24 de luni de plăți și încasări nelimitate, gratuit. Iar pentru 50 dintre antreprenorii participanți aleși în mod aleatoriu, perioada de gratuitate va fi dublată, ajungând la 48 de luni, adică patru ani.

Există însă două date importante. Formularul pentru deschiderea contului trebuie completat pe 6 noiembrie, iar contul trebuie deschis până pe 13 noiembrie inclusiv. Procesul poate fi realizat online, prin BT Go, în aproximativ 15 minute, sau în orice unitate a Băncii Transilvania.

O conversație cu Selly, printre premiile campaniei

Dincolo de finanțare și de administrarea banilor, dezvoltarea unei afaceri vine și cu întrebări la care nu există întotdeauna răspunsuri simple. Cum ajungi la publicul potrivit? Cum construiești un brand? Când este momentul să investești mai mult în promovare și cum îți adaptezi strategia atunci când piața se schimbă? Sunt provocări cu care se pot confrunta atât antreprenorii aflați la început de drum, cât și cei care au deja un business.

În cadrul Bank Friday 2026, Banca Transilvania oferă și posibilitatea unei conversații individuale cu Selly, într-o sesiune online de mentorat dedicată businessului, marketingului și antreprenoriatului.

Cei care completează formularul de deschidere a contului pe 6 noiembrie și finalizează deschiderea până pe 13 noiembrie inclusiv intră în tragerea la sorți pentru această sesiune. Câștigătorul va putea discuta direct cu Selly despre propriile idei, provocări și planuri de dezvoltare.

Când firma are nevoie de bani pentru a merge mai departe

Nu toate finanțările sunt destinate unor investiții mari. Uneori, o companie are nevoie de bani pentru lucruri cât se poate de obișnuite: plata furnizorilor, achiziția de materii prime sau acoperirea cheltuielilor curente. Chiar și o afacere care funcționează bine poate avea perioade în care încasările și plățile nu se suprapun. În astfel de situații, accesul la capital de lucru poate fi important pentru continuitatea activității.

Pentru aceste nevoi, Banca Transilvania include în campania Bank Friday o ofertă pentru Creditul Rapid, destinat finanțării activității curente a firmei. Pe 6 noiembrie, creditul este disponibil cu marjă zero în prima lună, fără comision de acordare și fără comision de gestiune. Oferta poate fi luată în calcul de antreprenorii care caută o soluție de finanțare pentru nevoile imediate ale firmei, în condițiile speciale ale campaniei.

O mașină nouă pentru firmă și șansa unui premiu de 30.000 de euro

Pentru unele afaceri, o mașină este mai mult decât un mijloc de transport. Poate însemna deplasări la clienți, livrări, întâlniri de business sau posibilitatea de a extinde activitatea într-o altă zonă. Achiziția unui autoturism sau dezvoltarea unei flote presupune însă o investiție pe care antreprenorii trebuie să o planifice în funcție de bugetul și nevoile companiei. Bank Friday 2026 include și o ofertă BT Leasing pentru finanțarea auto în euro, cu dobânzi și comisioane reduse.

În plus, campania aduce și un premiu de 30.000 de euro, acordat prin tragere la sorți, pentru plata unei mașini achiziționate în leasing.

O singură zi pentru înscriere. Ce trebuie să știe antreprenorii

Indiferent dacă au nevoie de un cont de business, de finanțare pentru cheltuielile curente sau de un autoturism pentru companie, antreprenorii interesați de ofertele Bank Friday trebuie să țină cont de perioada limitată a campaniei.

Ofertele sunt disponibile pe 6 noiembrie 2026, timp de 24 de ore, în limita disponibilității, prin intermediul site-ului Băncii Transilvania, în secțiunea dedicată Bank Friday pentru afaceri. Cei interesați trebuie să aleagă oferta potrivită și să completeze formularul aferent. Pentru deschiderea conturilor de business, înscrierea se face exclusiv pe 6 noiembrie, însă procesul de deschidere poate fi finalizat până pe 13 noiembrie inclusiv.

Pentru antreprenori, deciziile financiare nu se rezumă doar la costul unui serviciu sau la dobânda unui credit. Ele țin și de modul în care își organizează resursele, își gestionează cheltuielile și își pregătesc următoarele etape de dezvoltare. O campanie precum Bank Friday poate fi un prilej de a analiza aceste costuri și de a vedea ce soluții răspund nevoilor reale ale afacerii.

Detaliile ofertelor și condițiile de participare sunt disponibile pe site-ul Băncii Transilvania, în secțiunea dedicată campaniei Bank Friday.

Articol susținut de Banca Transilvania