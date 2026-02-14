„Doar o coincidență de nume”. Dialog amuzant între premierul polonez și liderul opoziției ungare – VIDEO

O întâlnire între prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a prilejuit un schimb amuzant de replici legat de numele politicienilor.

Întâlnirea dintre premierul polonez și liderul opoziției maghiare are loc în contextul în care un nou parlament urmează să fie ales în Ungaria pe 12 aprilie și, pentru prima dată în ultimii 16 ani, liderul populist de dreapta Viktor Orban se confruntă cu o provocare serioasă în a păstra puterea. Formațiunea Tisza condusă de Peter Magyar e dată de sondaje drept potențială câștigătoare a alegerilor.

Prezentându-i-o lui Tusk pe colega sa, „viitoarea ministră de externe a Ungariei”, Anita Orban, Peter Magyar a ținut să precizeze: „Numele (de familie) este doar o coincidență – Orban”.

Răspunsul spontan al lui Tusk a venit imediat: „Numele meu este Donald”.

Evident, precum cel al președintelui american Donald Trump.

Great sense of humor in this video — from absolutely everyone 😄



🇭🇺 Hungarian opposition leader Péter Magyar met with Polish Prime Minister Donald Tusk.



While introducing his colleague and the “future Foreign Minister of Hungary,” Anita Orbán, Magyar clarified: “The name is… pic.twitter.com/s6asxu4z03 — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

Donald Tusk și Péter Magyar s-au întâlnit vineri, în marja Conferinței de securitate de la München, iar în cursul întrevederii cei doi politicieni au discutat despre războiul dus de Rusia în Ucraina, securitatea europeană și despre posibila reconstrucție a relațiilor dintre Varșovia și Budapesta în cazul în care partidul Tisza al lui Magyar va ajunge la putere după alegerile din 12 aprilie, a relatat canalul polonez de televiziune TVP World.