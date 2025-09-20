„Doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia. Poate și spre România”: Zelenski vrea ca Bucureștiul și Varșovia să doboare dronele rusești împreună cu Ucraina / „Nu ne bazăm pe alții”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară „spre noi şi spre Polonia”. „Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, a adăugat el, citat de Interfax Ucraina.

„Cred că este corect să discutăm despre o soluţie comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor şi să nu ajungă pe teritoriul polonez, dar ca aceste decizii să fie luate împreună. Asta înseamnă, dacă sistemele noastre de apărare anti-aeriană sunt la locul potrivit – noi doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia”, le-a declarat Zelenski jurnaliştilor vineri, scrie sursa citată, conform News.ro.

El a explicat că mecanismul ar trebui să fie reciproc: „Polonia, la rândul ei, doboară cu avioanele tot ce zboară spre ea și tot ce zboară spre noi”.

„Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru – unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România. Nu ne bazăm pe alţii”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Discuția despre instituirea unei zone de excludere aeriene deasupra Ucrainei a fost repornită săptămâna trecută, după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei și apoi al României.

Ucraina a susținut o astfel de măsură, iar Polonia a spus că ar fi de asemenea de acord.

Rusia a anunțat că ar considera drept o declarație de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, a susținut luni fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și autorizarea țărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.

Președintele Nicușor Dan a declarat că România „mai degrabă” nu susține instituirea unei astfel de zone de excludere aeriană în Ucraina.

„Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment – mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. (…) Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Și pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict”, a spus Nicușor Dan, la Antena 3.