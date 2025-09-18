Modelul de dronă rusească venit în România și în Polonia e plin de componente electronice făcute în mai multe țări, spune Ucraina

Geran-3, inspirat dintr-o dronă iraniană, este mai rapid decât predecesorul său.

Noile drone de atac cu propulsie jet ale Rusiei, Geran-3, sunt echipate cu componente străine și construite cu tehnologie rezistentă la bruiaj pentru a le proteja de războiul electronic, a declarat marți armata ucraineană, potrivit publicației americane Business Insider.

Incursiunea din Polonia: drone Gerbera

Acum o săptămână, 19 drone rusești au intrat în Polonia, câteva fiind doborâte. Mai multe fotografii și videoclipuri distribuite online de polonezi arată că dronele rusești prăbușite erau de tip Gerbera, a relatat publicația rusă din exil, Meduza. Aceste drone Gerbera sunt utilizate de obicei de forțele armate ruse ca momeli menite să „satureze” sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei, care pot urmări și ținti simultan doar un număr limitat de obiecte.

În atacurile rusești asupra Ucrainei, aceste momeli constituie, în general, cea mai mare parte a unei „salve”, în timp ce o parte mai mică este formată din drone de luptă, precum Geran/Shahed, și rachete. Nu s-a comunicat dacă dronele nedistruse erau de asemenea Gerbera, ieftine, sau Geran.

La noi a fost o dronă Geran

La câteva zile distanță, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o altă dronă rusească a navigat vreme de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO. În cazul România, drona a fost Geran.

Agenția de informații militare a Ucrainei, cunoscută sub numele de HUR, a publicat noi detalii despre Geran-3, echipamentul rus inspirat din modelul iranian Shahed-238, inclusiv despre ceea ce se află în interiorul acestei arme letale.

Geran-3 a apărut pentru prima dată în Ucraina la începutul acestui an, iar de atunci drona a devenit un element obișnuit al atacurilor rusești. Este o versiune mai rapidă și mai avansată a Geran-2, versiunea produsă în Rusia a modelului iranian Shahed-136.

Ucrainenii spun că dispunerea internă și unitățile electronice ale Geran-3 sunt similare cu cele ale variantei Geran-2, iar datele disponibile sugerează că această nouă dronă cu propulsie jet este echipată cu aceeași cameră și același sistem de transmisie video ca și predecesoarea sa.

50 de componente din țări din Vest în drona Geran

Dar Geran-3 este echipat în mod special cu un sistem de navigație prin satelit care pare rezistent la tacticile extinse de război electronic utilizate pentru a contracara dronele de ambele părți ale conflictului.

Aproape 50 de componente străine se află în interiorul Geran-3, provenind din câteva țări occidentale – inclusiv SUA, Marea Britanie, Elveția și Germania – și China, a declarat HUR. Beijingul a fost mult timp acuzat că furnizează tehnologie critică Rusiei, acuzație pe care a negat-o.

Pot ajunge la raiduri cu 2.000 de drone

Rusia a fost sancționată sever de comunitatea internațională în urma invaziei sale pe scară largă a Ucrainei, dar, deși o țară sau o companie poate să nu fie implicată în exportul direct al tehnologiei sale către Rusia, este totuși posibil ca piesele fabricate în străinătate să ajungă acolo prin mijloace care nu pot fi controlate.

Rusia construiește, de asemenea, noi baze de lansare pentru atacurile sale împotriva Ucrainei. Kremlinul lansează sute de drone în atacuri în masă — un bombardament de la începutul acestei luni a implicat peste 800 de drone — iar evaluările serviciilor de informații occidentale sugerează că această cifră ar putea ajunge în cele din urmă la 2.000 într-o singură noapte.