Doctoriță agresată de rudele unei paciente la Camera de Gardă a Spitalului Târgu Jiu. Două persoane, reținute de polițiști

Un medic a fost bruscat şi împins luni seară la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu de membrii familiei unei paciente, pe care cadrul medical încerca să o stabilizeze, conform Agerpres și News.ro. Două persoane s-au ales cu dosar penal pentru ultraj.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu, incidentul a avut loc când o doctoriță care lucrează în cadrul UPU acorda îngrijiri medicale unei paciente.

„În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparținătorii, aflați în zona de așteptare, au pătruns neautorizat în spațiul medical. Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajații din UPU au apelat rapid poliția. În momentul când a ieșit din salonul Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale”, a declarat Țicleanu.

„Conducerea unității condamnă orice formă de agresiune, cât și orice formă de intimidare îndreptate împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale”, a adăugat Țicleanu.

Ea a precizat că incidentul a fost semnalat autoritățile. Polițiștii au întocmit în acest caz dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Un bărbat și o femeie au fost reținuți de către polițiști, au informat, marți, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

