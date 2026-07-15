DOCUMENT Arme fabricate 100% în România. A fost încheiat totuși un contract pentru armament de infanterie (SAI), finanțat cu 816 milioane euro din SAFE

Deși acordul-cadru privind achiziția sistemelor de armament individual de infanterie tip NATO și muniție (SAI), finanțată printr-un împrumut SAFE de peste 816 milioane euro, nu a fost încheiat până la data limită, 30 mai, în schimb a fost încheiat un „contract de cooperare industrială”, care va permite realizarea a 65% din producția armamentului în România. Mai mult, patru arme din acest contract vor fi fabricate integral în România, susține Ministerul Afacerilor Interne, care a coordonat achiziția, potrivit unui document analizat de Profit.ro.

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