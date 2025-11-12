DOCUMENT Guvernul analizează lista investițiilor prioritare pentru anul 2026. Ministerul Transporturilor, beneficiar detașat al finanțării

Guvernul va discuta, în ședința de joi, lista obiectivelor prioritare de investiții care vor primi finanțare prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026. În memorandumul transmis de către ministrul Finanțelor Alexandru Nazare sunt menționate 178 de proiecte aflate în diferite stadii de executare, la care se adaugă alte 69 deja realizate, dar pentru care statul român mai trebuie să facă plăți.

Restul total de finanțare a acestor proiecte de 321,2 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor scrie în memorandum că includerea proiectelor pe listă s-a făcut în funcție de mai multe criterii:

oportunitatea proiectului în contextul strategiilor/planurilor naționale/regionale /locale/master-palnuri/planuri de dezvoltare;

justificarea economică și socială;

suportabilitatea și sustenabilitatea financiară;

aranjamentele pentru implementare/performanța în implementare;

perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiții publice, pentru proiectele în continuare.

„În procesul de prioritizare, 9 ordonatori principali de credite au transmis informații cu privire la 247 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 478.463.386 mii lei și un rest de finanțat pentru finalizarea acestora de 321.244.985 mii lei. Creditele bugetare alocate pentru aceste proiecte în anul 2025 sunt în valoare de 30.320.299 mii lei”, se spune în memorandum.

Dintre acestea, 69 sunt proiecte ale căror lucrări de execuție sunt finalizate (stadiul fizic 100%) însă nu sunt închise financiar, fiind necesare plăți pentru sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri, etc.

În Anexa 1 la memorandum sunt prezentate 178 proiecte de investiții publice dintre care 30 proiecte sunt noi, iar 148 proiecte sunt în continuare, aflate în diferite stadii de implementare. Valoarea actualizată totală a acestora este de 419,6 miliarde lei, restul de finanțat fiind de 309 miliarde, plus credite bugetare alocate în anul 2025 de 27,8 miliarde lei.

Dintre acestea, 113 proiecte sunt gestionate de către Ministerul Transporturilor, finanțarea alocată în 2026 urmând să fie de 282,4 miliarde.

În Anexa 2 a memorandumului sunt trecute proiectele deja finalizate, dar pentru care statul român mai are bani de achitat. Cele 69 de proiecte au o valoare totală de 58,7 miliarde de lei, restul de achitat fiind 12,2 miliarde.

Din nou, Ministerul Transporturilor este principalul beneficiar al banilor: 64 de proiecte din cele 69, cu o sumă alocată de 12 miliarde din 12,2 miliarde lei.