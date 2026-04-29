DOCUMENT Limitarea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptată joi. Ce prevede proiectul

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu, a anunţat, miercuri, că proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu în sectorul bugetar va fi adoptat joi într-o nouă şedinţă de Guvern. Decizia nu a fost luată în ședința de miercuri din cauza lipsei unui aviz.

„Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, legea cumul pensie – salariu va fi adoptat mâine, într-o şedinţă de Guvern”, a anunţat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu, într-o conferinţă de presă la finalul şedinţei de Guvern.

Aceasta a precizat că mai era necesar avizul Consiliului Legislativ. „El va veni mâine dimineaţă, la ora 09. 00 – 09.30, după care va fi adoptat proiectul de lege. Deci e doar o mică întârziere”, a precizat Dogioiu, citată de News.ro.

Ce prevede proiectul

Proiectul de lege care a fost analizat miercuri în ședința de guvern se referă la cumul în cadrul articolului VII, ale cărui prime două alineate au următoarea formulare:

„(1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția funcționarilor publici, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, al societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, al regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, al societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și al autorităților de reglementare, care beneficiază de pensie aflată în plată stabilită în baza deciziei de pensie din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, deciziei privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii privind acordarea unei pensii în sistemul pensiilor militare de stat, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului sau al autorității competente în ceea ce privește raporturile de muncă/de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie de serviciu în sistemul pensiilor militare de stat, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția exprimării opțiunii de a rămâne în activitate și acordul privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%.”

Astfel, măsura se va aplica doar beneficiarilor de pensii speciale, ale căror pensii nu sunt calculate exclusiv pe principiul contributivității.

Dispozițiile nu se aplică aleșilor locali și persoanelor cu mandat prevăzut

expres de Constituție, pe durata acestuia, precum nici cadrelor didactice care asigură

formarea inițială și continuă a magistraților sau predarea în învățământul militar si juridic

superior.

În cazul magistraților există deja prevederi care reduc cuantumul pensiei pentru judecătorii și procurorii care încasează și salariu.

Guvernul Bolojan a discutat pe 21 ianuarie, în primă lectură, proiectul de lege care prevede că angajații plătiți din fonduri publice care au pensii de serviciu ori militare și care vor trebui să accepte o tăiere de 85% a pensiei dacă vor să mai lucreze la stat.