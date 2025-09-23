DOCUMENT S-a cerut falimentul celei mai mari fabrici de contoare din România, după respingerea planului de reorganizare

Planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, a fost respins de creditori, relevă date oficiale analizate de Profit.ro, fiind aprobat numai de acționarii AEM SA, în AGA, astfel că administatorii judiciari au cerut falimentul.

