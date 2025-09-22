Documente interne ale Kremlinului arată cum intervine Rusia în alegerile din Republica Moldova. Rol cheie pentru diaspora

Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din Republica Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, arată documente consultate de Bloomberg.

Strategia ce vizează mai multe direcții a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de Kremlin. Scopul este de a submina șansele Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la scrutinul din 28 septembrie și, în cele din urmă, de a o înlătura de la putere.

Alegerile de duminică vor avea loc la mai puțin de un an după referendumul privind aderarea Republicii Moldova la UE, adoptat cu o majoritate fragilă, pe fondul acuzațiilor Chișinăului privind ingerințe ale Kremlinului.

Printre tacticile dezvăluite de documentele obținute de Bloomberg se numără recrutarea moldovenilor din străinătate, inclusiv din Rusia, pentru a vota la secțiile de votare din UE și din alte părți, trimiterea altora pentru a organiza proteste perturbatoare și o campanie extinsă de dezinformare pe rețelele sociale. O altă componentă esențială a planurilor biroului prezidențial al lui Vladimir Putin este utilizarea de materiale compromițătoare pentru a presa oficiali publici să perturbe procesul electoral.

Bloomberg notează că nu a putut confirma dacă Rusia pune în aplicare aceste planuri, în condițiile în care campania electorală din Moldova intră în ultima săptămână. Totuși, doi oficiali europeni familiarizați cu situația au declarat că este „aproape sigur” că Moscova intenționează să ducă la capăt majoritatea acestor acțiuni.

Între timp, poliția moldoveană a intensificat măsurile împotriva campaniilor de dezinformare și a tentativelor de cumpărare a voturilor. Luna trecută, autoritățile au cerut oficial blocarea a 443 de canale TikTok.

Ziarul de Gardă arată că poliția moldoveană efectuează chiar luni dimineața peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. „Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale, informează Poliția”, afirmă sursa citată.

„Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS ) „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ”, se arată într-un comunicat al poliției din Republica Moldova.

Alegeri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova

Kremlinul nu a răspuns solicitării de comentarii din partea Bloomberg privind documentele pe care le-a obținut privind planurile sale pentru alegerile din Republica Moldova. Rusia a pretins însă anterior în repetate rânduri că nu intervine în alegerile din alte țări.

În timpul referendumului privind aderarea la UE și al alegerilor prezidențiale de anul trecut, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova a respins acuzațiile drept „rusofobie” și a ironizat că acestea sunt „o componentă esențială a proiectului Moldova europeană”.

Miza acum este dacă Republica Moldova își continuă drumul spre integrarea europeană, după ce a înscris obiectivul aderării în constituție, sau dacă se reorientează spre Moscova, în contextul în care Putin nu dă niciun semn că ar vrea să pună capăt războiului împotriva Ucrainei vecine.

„Scopul Kremlinului este clar: să captureze Moldova prin urne, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride împotriva Uniunii Europene”, a declarat Sandu parlamentarilor europeni la Strasbourg, pe 9 septembrie. „De aceea aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, protejăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională”, a subliniat ea.

UE și-a exprimat sprijinul ferm pentru candidatura Moldovei la aderarea în blocul comunitar, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au vizitat Chișinăul la sfârșitul lunii august.

Potrivit oficialilor europeni, Rusia a alocat resurse semnificative pentru a influența alegerile din regiune. În Georgia, alegerile de anul trecut au fost marcate de acuzații de ingerințe masive și au deschis calea protestelor actuale.

„A urmat scrutinul prezidențial din România, unde judecătorii au dispus repetarea votului după acuzații de amestec al Rusiei, care ar fi propulsat un candidat de extremă dreapta, aflat la periferia politicii, către victorie în primul tur”, notează agenția Bloomberg.

În Republica Moldova, Sandu le-a spus luna aceasta parlamentarilor europeni că estimează că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul țării sale, adică aproximativ 150 de milioane de euro pentru a influența referendumul privind aderarea la UE și realegerea ei ca președintă.

Cum vrea să îi folosească Kremlinul pe moldovenii din afara țării

Oficialii europeni familiarizați cu planurile Rusiei au declarat că este foarte probabil ca Kremlinul să fi alocat sume similare pentru alegerile din această lună. Ei au vorbit cu Bloomberg sub protecția anonimatului, pentru a discuta evaluări confidențiale.

Unul dintre principalele aspecte ale planului Kremlinului este să creeze percepția unei competiții electorale reale, dar care, în realitate, este concepută pentru a eroda sprijinul Maiei Sandu, se arată într-unul dintre documentele consultate de Bloomberg.

Voturile moldovenilor din diaspora au fost cruciale la scrutinul din 2024. Ca parte a planurilor pentru aceste alegeri, unul dintre documente arată că Rusia intenționa să recruteze membri ai diasporei moldovene și să le plătească deplasarea pentru a vota.

Planurile includeau și o campanie de dezinformare pe Telegram, TikTok și Facebook, dar și prin canale mai tradiționale și organizații de tip call-center. Mesajele, difuzate în română și în rusă, o acuză pe Sandu că ar fi o marionetă a străinilor care împinge țara în sărăcie și război.

Tineri din „cluburi sportive” și bande infracționale, mobilizate pentru ziua alegerilor din Republica Moldova

Poliția din Republica Moldova a încercat să stopeze răspândirea știrilor false pe rețelele sociale și a declarat că grupuri aduceau ilegal bani pentru a cumpăra voturi și pentru finanțarea partidelor politice, cu scopul de a submina rezultatul alegerilor. Ofițerii au confiscat numai pe 16 septembrie 5 milioane de lei moldovenești (302.000 de dolari), în timpul unor percheziții care vizau destructurarea unei rețele de spălare de bani, a precizat poliția într-un comunicat.

Potrivit documentelor obținute de Bloomberg, Rusia plănuiește să recruteze tineri din cluburi sportive și rețele infracționale pentru a organiza provocări violente în timpul votului și proteste după acesta. Acestea ar include manifestații prin care să se ceară demisia Maiei Sandu dacă partidul ei pierde alegerile sau prin care rezultatul să fie prezentat drept viciat dacă PAS câștigă.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu promite să continue procesul de aderare la UE și să obțină acces la fonduri de care țara are mare nevoie, după ce anul trecut Republica Moldova a început negocierile. Însă cele mai recente sondaje citate de Bloomberg sugerează că PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară, ceea ce ar deschide perspectiva unei coaliții fragile.

PAS se confruntă cu o opoziție puternică din partea mai multor grupuri. Printre ele se află blocul Alternativa, nominal pro-UE, și unul pro-rus condus de fostul președinte Igor Dodon, care, potrivit unui alt set de documente consultate de Bloomberg, ar fi cerut serviciilor de securitate să urmărească adversari politici în timpul mandatului său.