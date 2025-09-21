Noua strategie a lui Putin în Ucraina, după ce summitul din Alaska l-a convins de un detaliu fundamental în privința lui Trump

Intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei este cea mai bună modalitatea ca Moscova să forțeze Kievul să accepte negocierile în condițiile pe care le vrea președintele rus Vladimir Putin, în timp ce omologul său american Donald Trump nu va face mare lucru pentru a consolida apărarea țării invadate, potrivit unor surse apropiate de Kremlin, citate de Bloomberg, scriu The Moscow Times și Radio Svoboda.

Liderul rus a ajuns la concluzia că escaladarea militară este cea mai bună tactică pentru țelurile sale după summitul din Alaska din 15 august, conform surselor citate. Discuțiile pe care le-a avut cu cel considerat cel mai puternic om al lumii l-au convins că Trump nu este interesat să intervină în conflict.

În ultima lună, armata rusă a intensificat deja atacurile asupra țintelor militare și civile din Ucraina, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat să cedeze teritoriu în estul țării.

Putin plănuiește să continue să atace rețeaua enegetică, dar și alte infrastructuri ale Kievului, potrivit surselor apropiate Kremlinului, care au discutat cu Bloomberg sub protecția anonimatului prin prisma informațiilor sensibile la care se referă.

Trump s-a arătat din nou frustrat săptămâna această din cauza lui Putin, despre care a spus că l-a „dezamăgit” și a lăsat impresia că va impune sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a aliaților săi pentru a tăia alimentarea mașinăriei de război cu veniturile din comerțul cu petrol. Totuși, liderul de la Casa Albă a insistat ca aliații Kievului să ia măsuri radicale înainte ca SUA să aplice vreo măsură.

Sancțiunile europene împotriva Rusiei au nevoie de consens

Comisia Europeană a anunțat, vineri, că a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei spre a fi aprobat de către statele membre ale Uniunii Europene, care încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina, conform France Presse.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a precizat că noile măsuri vizează și o serie de entități chineze. „Vizăm rafinării, comercianți de petrol, companii petrochimice și țări terțe, inclusiv China”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă.

UE intenționează să accelereze și eliminarea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE. Însă pentru aprobarea măsurilor propuse este nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de țări membre UE.

Dar Slovacia și Ungaria au anunțat că nu vor ceda presiunilor făcute de administrația Trump și nu vor renunța la petrolul și gazele rusești atâta timp cât Uniunea Europeană nu le oferă rute de aprovizionare.

Trump a solicitat și țărilor din G7 să impună tarife Chinei și Indiei ca pedeapsă pentru achiziționarea de gaze rusești.

Presiune în vederea unor viitoare negocieri

Tactica Moscovei de a continua războiul de uzură pentru a obține concesii de la Kiev arată că este încurajată de reținerea Washingtonului, în timp ce oficialii ruși consideră că această strategie ar putea pregăti terenul pentru viitoare negocieri.

„Este important pentru Putin să le arate lui Trump și europenilor că încă își poate permite să escaladeze situația”, a declarat Vita Spivak, analist rus la firma de consultanță Gatehouse Advisory Partners din Londra.

Deoarece Ucraina a refuzat propunerea liderului rus de la Anchorage, de a cedea teritoriile necucerite din Donbas pentru înghețarea liniei frontului, Putin a considerat că acest lucru a justificat escaldarea conflictului, au declarat persoane apropiate de Kremlin.

Tot mai multe atacuri puternice lansate împotriva Ucrainei

De la summitul din Alaska și până acum, atacurile Rusiei cu drone și rachete asupra Ucrainei au crescut cu aproximativ 46%, potrivit datelor armatei ucrainene, analizate de Bloomberg.

În această perioadă au fost înregistrate unele dintre cele mai mari atacuri cu rachete și drone de la începutul învaziei din februariei 2022.

Însă, deși intensitatea atacurilor asupra țintelor din Ucraina a crescut, în tot acest timp ritmul cu care înainteaza forțele ruse pe front s-a diminuat.

Ofensiva Rusiei în estul Ucrainei

Comandamentul rus a redistribuit 100.000 de soldați în încercarea de a cuceri orașul Pokrovsk, un bastion ucrainean din regiunea Donețk, a declarat Zelenski, care a anunțat săptămâna aceasta că trupele ucrainene au reușit să recucerească teritoriu în regiunea unde se dau bătălii aprige.

„Ofensiva Rusiei din vara anului 2025 nu a reușit să asigure controlul asupra niciunui oraș vizat din estul Ucrainei”, a a remarcat Alex Kokcharov, analist la Bloomberg Economics.

În timp ce europenii încearcă să limiteze importurile de petrol și gaze rusești, țara invadată are propriul plan de a diminua aprovizionarea trupelor lui Putin cu combusibil în zona frontului. Armata Kievului a întețit atacurile cu drone asupra unor ținte-cheie din Rusia.

Loviturile au vizat instalațiile de prelucrare a petrolului care reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, deși cantitatea reală de combustibil afectată este mult mai mică, potrivit calculelor făcute de Bloomberg.

Războiul din Gaza, inspirație pentru Putin

Săptămâna trecută, dronele au lovit și cel mai mare terminal petrolier rus din Marea Baltică, situat în Primorsk, iar Kievul a revendicat atacuri asupra stațiilor de pompare care alimentează un alt hub din Marea Baltică, terminalul Ust-Luga.

O altă situație care îl influențează pe Putin este războiul din Gaza pe care îl duce premierul israelian Benjamin Netanyahu, au spus două persoane apropiate de Kremlin. Liderul rus consideră campania militară din enclavă mult mai severă decât conflictul din Ucraina, observând că aceasta a fost în mare parte acceptată de SUA și europeni, subminând criticile la adresa Moscovei.

Nikolai Petrov, cercetător principal la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice, apreciază că Putin nu va obține victorii vizibile pe front până în iarnă și recurge la presiune psihologică, inclusiv bombardamente masive, pentru a-și atinge obiectivele.