Dogioiu: Reforma administrației publice se va adopta „cel mai probabil prin ordonanță de urgență”. Cum se vor face tăierile de posturi și cheltuieli
Reforma administrației publice centrale și locale, care vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea a mii de posturi, va fi adoptată de Guvern „cel mai probabil prin ordonanță de urgență din motive de calendar”, a anunțat joi Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului.
„E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, ele trebuie să își producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul pentru anul în curs, pe 2026”, a spus aceasta.
Ioana Dogioiu a făcut aceste declarații la finalul ședinței de guvern de joi, întrebată fiind de jurnaliști de ce s-a răzgândit premierul și nu mai vrea să angajeze răspunderea în Parlament, ci vrea să adopte prin ordonanță de urgență reforma administrației publice.
Ioana Dogioiu a subliniat că o procedură de angajare durează de regulă mult mai mult și a admis că există și riscul unei sesizări la CCR.
„Oricum e o procedură care durează mai mult. Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecții; depune moțiunea de cenzură, cinci zile pentru moțiunea de cenzură. O posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede sesizarea, pentru că au fost și spețe soluționate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să-l eviți, e pe pași procedurali, ceea ce prelungește destul de mult acest proces”, a spus Dogioiu.
Cum se vor face tăierile
Aceasta a spus că „va urma o decizie politică în privința conținutului acestei ordonanțe – sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanță – dar, în mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică”.
„Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vă dau un exemplu, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ține cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta v-o spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toții în momentul în care va intra și va urma să fie adoptat”, a precizat Dogioiu.
Dogioiu a mai arătat că în învăţământul preuniversitar lucrurile sunt clarificate deja, prin textul care a fost în transparenţă decizională. ”Ceea ce pot să vă spun, că există o decizie politică pe învăţământul preuniversitar”, a arătat Ioana Dogioiu.
Ședința coaliției, posibil săptămâna viitoare
Despre finalizarea actului normativ, Dogioiu spune că este posibilă o şedinţă a coaliţiei, săptămâna viitoare.
”Cel mai probabil o şedinţă de coaliţie ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea şi desfăşurarea ei nu am”, a ţinut să precizeze purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre momentul în reforma administraţiei va intra din nou în discuţia partidelor.
Aceasta a mai spus că acest act se va adopta la pachet cu cel privind măsurile de relansare economică.