Doi bărbați din Brașov, reținuți pentru că au împușcat un urs cu o armă cu termoviziune. Nu aveau autorizație de vânătoare

Doi bărbați din Brașov au fost reținuți pentru braconaj, fiind suspectați că au împușcat un urs, polițiștii stabilind că a fost folosită o armă cu termoviziune, deși cei doi bărbați nu aveau autorizație de vânătoare.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov a informat că suspecții au fost prinși în noaptea de vineri spre sâmbătă. Unul are 37 de ani și este din orașul Victoria, în timp ce al doilea are 24 de ani și este din comuna Viștea.

Ei au fost prinși „imediat după ce ar fi săvârșit o faptă de braconaj asupra unui exemplar din specia urs brun”, conform unui comunicat al IPJ, citat de Agerpres.

Cei doi se aflau în zona localității Victoria și nu dețineau autorizație legală de vânătoare.

„Ar fi executat, fără drept, focul de armă asupra animalului, folosind o armă de vânătoare echipată cu dispozitiv de termoviziune, asupra acestora fiind identificate și echipamentele utilizate în activitatea infracțională, precum și părți de origine animală”, se arată în comunicat.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru braconaj, uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

