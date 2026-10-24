Doi bărbați din Cluj creșteau canabis în grădină, plantele ajungeau până la 3 metri. Imagini publicate de DIICOT

Doi bărbați, cu vârstele de 49 și 51 de ani, au fost arestați preventiv vineri, acuzați că au inițiat și dezvoltat, în localitatea Florești din Cluj, o cultură de canabis, pe care voiau s-o vândă, anunță DIICOT.

Cei doi bărbați au fost reținuți, inițial, joi de DIICOT, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2026, inculpații, cu vârstele de 49 și 51 de ani, au inițiat și dezvoltat, în zona localitatea Florești, o cultură outdoor de canabis, destinată comercializării”, a anunțat vineri DIICOT, într-un comunicat.

Anchetatorii au confiscat 20 de plante de canabis, cu înălțimea la tulpină între 1 și 3 metri, „iar cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate au fost găsite și mai multe punguțe și recipiente din metal, sticlă și material de plastic conținând canabis, un grinder, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă”, a precizat DIICOT.

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DIICOT a publicat și imagini cu canabisul găsit în Florești.

Vineri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioada de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca.