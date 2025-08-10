Doi boxeri au murit la o zi distanță unul de celălalt, după ce au luptat la aceeaşi gală. Explicațiile Organizaţiei Mondiale de Box

Cei doi boxeri, ambii japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, citate de The Guardian și News.ro.

Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa sâmbătă, după ce au fost răniţi în luptele lor de la Korakuen Hall din Tokyo, pe 2 august, relatează presa japoneză. Ambii pugiliştii în vârstă de 28 de ani fuseseră operaţi anterior în urma rănilor suferite.

Organizaţia Mondială de Box a transmis, sâmbătă, condoleanțe familiilor, prietenilor şi comunităţii japoneze după moartea lui Hiromasa Urakawa, care fusese rănit printr-un KO de adeversaul său, Yoji Saito, a transmis Organizaţia Mondială de Box.

La rândul său, Shigetoshi Kotari, a murit în urma leziunilor suferite în timpul meciului cu Yamato Hata, care s-a încheiat remiză după 12 runde, a precizat aceeași sursă.

În urma tragediei, Comisia Japoneză de Box a anunțat că toate meciurile pentru titlurile Federației Orientale și Pacificului (OPBF) vor fi reduse de la 12 la 10 runde.

