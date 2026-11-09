Doi consilieri ai lui Nicușor Dan, la un eveniment de la clubul lui Trump din Florida, la o zi după înfrângerea din midterm. „Deplasarea a fost plătită de Administrația Prezidențială”

Consilieri prezidențiali Eugen Tomac și Ana Maria Geană au participat, pe 4 noiembrie, la un eveniment organizat la Mar-a-Lago de „Romanian Republicans GOP Club” , o organizație cu sediul în Texas. Într-un dialog cu HotNews, Eugen Tomac a spus că deplasarea sa a fost plătită de Administrația Prezidențială.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială cât a costat deplasarea celor doi consilieri în Statele Unite. Vom publica răspunsul când îl vom primi

„Romanian Heritage & Excellence Awards“. Așa s-a numit evenimentul organizat la clubul din Florida al lui Donald Trump. Organizator a fost „Romanian Republicans GOP Club”. O organizație care, conform misiunii afișate pe site, promovează „valorile și principiile Partidului Republican printre americanii cu originii românești”.

Participarea a costat 1250/persoană pentru membrii „Romanian Republicans GOP Club” și 2000 de dolari de persoană pentru cei din afara organizației.

Scopul evenimentului a fost „premierea românilor din SUA care s-au remarcat din punct de vedere profesional, s-au implicat în comunitate și au conservat patrimoniul românesc în America”.

Iar printre cei premiați s-au numărat și doi oficiali ai statului român: consilierul prezidențial Eugen Tomac și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

La eveniment a participat și Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București, precum și un alt consilier prezidențial, Ana Maria Geană – consilier de Stat pentru românii de pretutindeni, în „Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni„

Pe lista s-au mai numărat:

Lucian Ilie-Stănică, consulul general al României la Chicago;

Lucian Sava, consul general al României la Los Angeles;

Elena Gabriela Eremia, consul general al României la Miami;

Anton Lungu, consul general al Republicii Moldova la Chicago;

Mihaela Ungureanu, consul onorific al României în Massachusetts;

Florin Pindic-Blaj – Consul Onorific al Republicii Moldova în SUA din 1998

John Rakolta Jr., fost ambasador al SUA în Emiratele Arabe Unite.

„Mesaj special” de la Cotroceni

„Le mulțumesc prietenilor din Romanian Republicans GOP Club pentru distincția acordată. Mă onorează și mă obligă să acționez în continuare, cu aceeași convingere și seriozitate, pentru consolidarea relației dintre România și Statele Unite ale Americii. Colaborarea româno-americană este esențială pentru consolidarea parteneriatului strategic și pentru promovarea valorilor pe care le împărtășim!”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook, după ce a participat la eveniment.

Potrivit lui Tomac, la gală a fost transmis și un „mesaj special” al președintelui Nicușor Dan.

Într-un scurt dialoc cu HotNews, Eugen Tomac a spus că participă „de zece ani la acest eveniment organizat de românii republicai”. Acum, a făcut-o în calitate de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

„Costurile de deplasare la Gală au fost suportate de Administrația Prezidențială”, a mai spus Tomac. Contactată de HotNews, consiliera Ana Maria Geană a trimis către Biroul de Presă al Administrației Prezidențiale.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială cât a costat în total deplasarea celor doi consilieri în Florida.

Nicușor Dan și republicanii din SUA

Evenimentul de la Mar-a-lago a avut loc la o zi după ce democrații au câștigat alegerile de la mijlocul mandatului. Au preluat controlul și în Senat, și în Camera Reprezentanților, într-un vot catalogat drept „anti-Trump” și anti-MAGA.

De altfel, după victoria democraților, una dintre temele dezbătute și în România a fost faptul că președintele Nicușor Dan s-a adresat exclusiv republicanilor din SUA, prin articolele publicate în presa conservatoare.

Întrebat de această abordare a președinției, consilierul pe politica externă al lui Nicușor Dan, Vlad Ionescu, a spus într-un interviu acordat HotNews că „nu trebuie să ne facem procese de conștiință”.

„Este un efort permanent de a ne ancora, din punct de vedere al comunicării și al convingerii, cu toți factorii de decizie de la Washington. Fie că e vorba de Congres, fie că e vorba de administrație, fie că e vorba de mediul de business, mediile OMG, de think-tank”.