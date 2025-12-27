Doi copii, de 12 și 14 ani, găsiți morți într-o acumulare de apă din Vaslui, după ce gheața s-a rupt. Făceau parte dintr-un grup de colindători

Doi copii, un băiat de 12 ani și o fată de 14 ani, au fost găsiți morți sâmbătă seară în acumularea Tăcuta, din localitatea Protopopești, județul Vaslui, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui și citate de News.ro.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 17.35, iar la fața locului au intervenit echipe ale Detașamentului Vaslui, cu autospecială de căutare-salvare, barcă pneumatică, echipaj de terapie intensivă mobilă și echipaj pentru descarcerare, fiind mobilizați zece militari.

Autoritățile locale au precizat că cei doi copii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care a încercat să traverseze acumularea de apă pe gheață, moment în care aceasta s-a rupt.

Polițiștii au luat legătura cu părinții copiilor, care au declarat că nu i-au mai văzut pe cei doi de la ora 15.15.

În jurul orei 18.40, echipele de intervenție au scos din apă trupurile celor doi copii, ambii fiind declarați decedați. Din primele informații, reiese că victimele ar fi fost frați.