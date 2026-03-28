Doi copii din Constanța au obținut ordin de protecție împotriva părinților care îi băteau. Tatăl a fost reținut

Doi părinți din Constanța nu mai au voie să se apropie de copiii lor la mai puțin de 100 de metri, după ce au fost reclamați la poliție că i-au lovit. Copiii au fost retrași din familie și plasați într-un centru, anunță IPJ Constanță, într-un comunicat citat de Replica Online.

Polițiștii au fost alertați pe 27 martie, în jurul orei 21.30, „cu privire la faptul că doi minori, de 12, respectiv 16 ani, ar fi fost agresați fizic de către părinții lor”.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificați părinții acestora, un bărbat de 47 de ani și o femeie, de 48 de ani”, a transmis IPJ Constanța.

Potrivit poliției, minorii au fost bătuți de tatăl lor în perioada 25 – 26 martie.

„Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, cei doi părinți fiind obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de minori”, a precizat Poliția Constanța.

Copiii, luați din familie. Tatăl reținut

Totodată, polițiștii au colaborat cu reprezentanții D.G.A.S.P.C. Constanța, iar cei doi minori au fost retrași din mediul familial și plasați într-un centru.

În același timp, față de tatăl lor, polițiștii au decis ca el să fie reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

„Sâmbătă, 28 martie, acesta urmează a fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri corespunzătoare. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a mai transmis poliția.